Невеста Роналду рассказала, до какого возраста может играть Криштиану
По мнению Джорджины Родригес, португалец способен играть в футбол до 50 лет
Джорджина Родригес, невеста легендарного нападающего национальной сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, поделилась своими мыслями о карьере своего жениха:
«Я часто говорю Криштиану: «У тебя уже есть всё, давай немного больше наслаждаться жизнью». А он мне отвечает: «Ты для меня — всё, но футбол — это моя страсть». Удивительно, но его страсть к футболу не изменилась с того дня, когда мы познакомились. Он никогда себя не щадит. Люди спрашивают его, когда он завершит карьеру. Честно говоря, он может играть до 50 лет».
В сезоне 2025/26 Криштиану Роналду провёл 37 матчей на клубном уровне, отличившись 30 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Милан» отказался от Криштиану Роналду.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 24 июня и в ночь на 25 число завершены все матчи в группах A, B и C
Международная федерация футбола пригласила команду U-15 на турнир в Азербайджане