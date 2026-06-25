Невеста Роналду рассказала, до какого возраста может играть Криштиану

Джорджина Родригес, невеста легендарного нападающего национальной сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, поделилась своими мыслями о карьере своего жениха:

«Я часто говорю Криштиану: «У тебя уже есть всё, давай немного больше наслаждаться жизнью». А он мне отвечает: «Ты для меня — всё, но футбол — это моя страсть». Удивительно, но его страсть к футболу не изменилась с того дня, когда мы познакомились. Он никогда себя не щадит. Люди спрашивают его, когда он завершит карьеру. Честно говоря, он может играть до 50 лет».

В сезоне 2025/26 Криштиану Роналду провёл 37 матчей на клубном уровне, отличившись 30 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Милан» отказался от Криштиану Роналду.