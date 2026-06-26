Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли на руку украинцу. Жирона простилась с футболистом
Испания
26 июня 2026, 04:32 |
692
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли на руку украинцу. Жирона простилась с футболистом

Хуан Карлос покинул каталонский клуб

26 июня 2026, 04:32 |
692
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли на руку украинцу. Жирона простилась с футболистом
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Карлос
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Испанская «Жирона» объявила о прекращении сотрудничества с 38-летним вратарём Хуаном Карлосом. Вратарь покидает каталонский клуб по истечении контракта, который действовал до 30 июня 2026 года.

За это время Хуан Карлос провел 125 матчей, пропустил 133 мяча и 42 раза сохранил свои ворота «сухими». Именно в каталонском клубе он провел наибольшее количество матчей в своей карьере и стал одним из символов команды. В прошлом сезоне вратарь не выходил на поле из-за травмы.

Стоит отметить, что Карлос был конкурентом украинского вратаря Владислава Крапивцова в борьбе за место в основном составе.

По теме:
Травма оставила защитника сборной Германии без ЧМ и трансфера в Реал
Реал присматривается к форварду сборной Германии
Жозе МОУРИНЬО: «Нужно найти способ лучших игроков превратить в команду»
Хуан Карлос Мартин Корраль Владислав Крапивцов Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
Футбол | 25 июня 2026, 09:00 1
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала

Вечером 24 июня и в ночь на 25 число завершены все матчи в группах A, B и C

ФОТО. Звезда 18+ шокировала фанатов откровенным образом на матче ЧМ
Футбол | 26 июня 2026, 02:55 0
ФОТО. Звезда 18+ шокировала фанатов откровенным образом на матче ЧМ
ФОТО. Звезда 18+ шокировала фанатов откровенным образом на матче ЧМ

Раисса Беллини привлекла внимание во время игры Уругвай – Кабо-Верде

Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Футбол | 25.06.2026, 17:32
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Пономаренко неожиданно выбрал клуб, ради которого уйдет из Динамо
Футбол | 25.06.2026, 23:02
Пономаренко неожиданно выбрал клуб, ради которого уйдет из Динамо
Пономаренко неожиданно выбрал клуб, ради которого уйдет из Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
Футбол | 25.06.2026, 10:31
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
24.06.2026, 22:23
Футбол
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
24.06.2026, 06:42 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
24.06.2026, 15:42 142
Футбол
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
24.06.2026, 08:57
Бокс
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
24.06.2026, 07:27 11
Футбол
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
24.06.2026, 07:25 4
Футбол
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
25.06.2026, 06:59
Футбол
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
24.06.2026, 08:43 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем