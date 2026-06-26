ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли на руку украинцу. Жирона простилась с футболистом

Испанская «Жирона» объявила о прекращении сотрудничества с 38-летним вратарём Хуаном Карлосом. Вратарь покидает каталонский клуб по истечении контракта, который действовал до 30 июня 2026 года.

За это время Хуан Карлос провел 125 матчей, пропустил 133 мяча и 42 раза сохранил свои ворота «сухими». Именно в каталонском клубе он провел наибольшее количество матчей в своей карьере и стал одним из символов команды. В прошлом сезоне вратарь не выходил на поле из-за травмы.

Стоит отметить, что Карлос был конкурентом украинского вратаря Владислава Крапивцова в борьбе за место в основном составе.