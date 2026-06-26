ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли на руку украинцу. Жирона простилась с футболистом
Хуан Карлос покинул каталонский клуб
Испанская «Жирона» объявила о прекращении сотрудничества с 38-летним вратарём Хуаном Карлосом. Вратарь покидает каталонский клуб по истечении контракта, который действовал до 30 июня 2026 года.
За это время Хуан Карлос провел 125 матчей, пропустил 133 мяча и 42 раза сохранил свои ворота «сухими». Именно в каталонском клубе он провел наибольшее количество матчей в своей карьере и стал одним из символов команды. В прошлом сезоне вратарь не выходил на поле из-за травмы.
Стоит отметить, что Карлос был конкурентом украинского вратаря Владислава Крапивцова в борьбе за место в основном составе.
Girona sempre serà casa teva. pic.twitter.com/XEm6ecAX3P— Girona FC (@GironaFC) June 25, 2026
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