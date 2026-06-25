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Англия
25 июня 2026, 19:47 | Обновлено 25 июня 2026, 19:49
768
0

Форвард Арсенала может продолжить карьеру в Эвертоне

Габриэл Жезус может сменить клуб

25 июня 2026, 19:47 | Обновлено 25 июня 2026, 19:49
768
0
Форвард Арсенала может продолжить карьеру в Эвертоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус
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Бразильский нападающий Габриэл Жезус может перейти из «Арсенала» в «Эвертон». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «ириски» следят за 29-летним футболистом. В Лондоне готовы отпустить бразильца за 20-25 миллионов фунтов стерлингов. Преградой для перехода является зарплата Жезуса в «Арсенале», ее размер составляет 256 тысяч фунтов в неделю.

В прошедшем сезоне на счету Габриэла Жезуса 27 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 6 результативными ударами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» подписал защитника.

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Габриэл Жезус трансферы трансферы АПЛ Арсенал Лондон Эвертон
Даниил Кирияка Источник: Caughtoffside
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