Форвард Арсенала может продолжить карьеру в Эвертоне
Габриэл Жезус может сменить клуб
Бразильский нападающий Габриэл Жезус может перейти из «Арсенала» в «Эвертон». Об этом сообщает Caught Offside.
По информации источника, «ириски» следят за 29-летним футболистом. В Лондоне готовы отпустить бразильца за 20-25 миллионов фунтов стерлингов. Преградой для перехода является зарплата Жезуса в «Арсенале», ее размер составляет 256 тысяч фунтов в неделю.
В прошедшем сезоне на счету Габриэла Жезуса 27 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 6 результативными ударами и 2 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» подписал защитника.
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