Форвард Арсенала может продолжить карьеру в Эвертоне

Бразильский нападающий Габриэл Жезус может перейти из «Арсенала» в «Эвертон». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «ириски» следят за 29-летним футболистом. В Лондоне готовы отпустить бразильца за 20-25 миллионов фунтов стерлингов. Преградой для перехода является зарплата Жезуса в «Арсенале», ее размер составляет 256 тысяч фунтов в неделю.

В прошедшем сезоне на счету Габриэла Жезуса 27 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 6 результативными ударами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» подписал защитника.