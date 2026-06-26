Почему мы скучаем по футболу времен Тотти, Мальдини и Скоулза?

Знаете, в последнее время, заходя в те или иные социальные сети, часто стал себя ловить на мысли о том, что люди скучают по футболу времен Роналдо, Зидана, Роберто Карлоса, Мальдини, Давидса и многих-многих других.

Нередко ленты в социальных сетях предлагают яркие нарезки карьер звезд минувших дней, а уж когда я открываю под этими видео комментарии, то тут как раз и понимаю, что запрос на ностальгию очень велик. Люди скучают по живому и искреннему футболу.

В этом материале я попробовал разобраться, почему раньше «и трава была зеленее», и футбол смотреть было интереснее.

Доступность и массовость = обесценивание

Еще один повод, который заставил меня взяться за написание статьи, нынешний ЧМ. В 2026 году главный футбольный старт четырехлетия впервые в истории проходит с участием 48 матчей.

Кому-то это может показаться чем-то крутым. Почему бы и нет? Матчей стало больше, участников турнира больше, теперь можно понаблюдать и за совсем экзотическими командами. Да, и кроме того, Африка и Азия уже переросли ранее прописанные лимиты путевок. Что и говорить, если даже в этот раз ЧМ, к примеру, остался без Нигерии.

Но у любого явления всегда есть и обратная сторона. Расширение числа участников ЧМ явно приводит к инфляции ценности турнира. Второй тур группового этапа еще не закончен, но сколько разгромов мы уже видели? Матчи с пятью, шестью, семью голами в ворота только лишь одной команды это, конечно, зрелищно, но с точки зрения интриги попросту убийственно.

Некоторые игры смотреть действительно тяжело (привет Панаме и Гане), что указывает на явное несоответствие уровню турнира такой категории.

На самом деле, эта проблема началась далеко не с нынешнего ЧМ. Евро уже трижды кряду проводился с участием 24 команд. При этом в УЕФА входит чуть более 50 членов. По сути, на турнир могут отобраться половина участников квалификации, что выглядит несуразно.

Такие соревнования как ЧМ или Евро и ценны тем, что здесь лучший сражается с лучшим. Что каждый матч несет интригу и что даже потенциальный аутсайдер обладает достаточным классом, чтобы дать бой фаворитам.

Но тезис о доступности и массовости касается не только количества числа участников, но и доступности трансляций и всего, что с этим связано. Каких-то 20 лет назад, когда рынок не был переполнен стриминговыми сервисами, а пиратские трансляции из каждого гаджета были невозможны, просмотр матча превращался во что-то действительно важное, что ну никак нельзя упустить.

Теперь же, все иначе. Человек может найти практически любую трансляцию. Фанат всегда может найти запись встречи. Кроме того, сейчас медиа-рынок перенасыщен огромным количеством блогеров. Даже если по тем или иным причинам не можешь посмотреть трансляцию матча, ты будешь отслеживать ее в каком-то Телеграм-канале и мгновенно будешь узнавать о любых изменениях в игре.

Удобно? 100%. Спорить смысла нет. Но насколько же это снижает ценность момента. Если увиденный фрагмент интервью после матча возле арены в 2002 или 2006 годах для многих из нас был чем-то очень необычным, то сейчас все это можно найти в тех же социальных сетях.

Потому цена возросшего комфорта получается очень дорогой. Искренность и душа футбола уходят в небытие, на смену ему пришел комфортный цифровой мир, но только после этого стало ясно, что болельщику для счастья нужно было в первую очередь не увеличение числа трансляций, а дефицит, порождавший настоящую страсть.

Футболисты стали слишком мягкими

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Давайте честно. Кому нравится идея с водопоями на чемпионате мира? Наверное, это один из самых раздражающих моментов. Конечно, во многом это сделано ради рекламы и многомиллионных контрактов. Но все-таки, не все крутится вокруг маркетинговой стратегии.

Футбол с каждым годом становится все мягче. Да, не стоит забывать, что в конце концов это просто игра и ничего не стоит выше человеческой жизни. Но превращать все в какую-то драму тоже было бы лишним. Однако, видимо не все склонны думать именно так.

Если мы даже отбросим разговоры о регидратации во время матчей, можем вспомнить внедрение идеи пяти замен. Сейчас многие к этому, наверное, привыкли. На самом деле, уже подрастает поколение болельщиков, которое начало следить за футболом в эпоху пяти замен.

Но здесь снова приходим к тезису о том, что футболисты становятся слишком мягкими или хрустальными, кому как больше нравится.

Ушли те времена, когда тренера проводили три замены, после чего кто-либо получал травму, но отказывался покидать поле, дабы не оставлять команду в меньшинстве. Таких примеров было немало.

Намного реже теперь можно и увидеть моменты, когда полевому игроку приходится становиться в ворота. Это и раньше был очень редкий экшн, а теперь, после внедрения пяти замен, превратился почти во что-то нереальное.

Сейчас футболисты очень склонны к симуляциям, не бьются кость в кость и в первую очередь думают о себе, а не обо всей команде. Все это крадет душу и романтику настоящего футбола.

Контрастом можем вспомнить знаменитую игру экс-капитана сборной Англии, известного защитника Терри Бутчера. В 1989 году он во время матча квалификации к ЧМ-90 со Швецией получил жесткое рассечение уже на первых минутах. Тогда врач, присутствующий на игре, настаивал, чтобы Терри заменили, но тот отказывался от такого варианта.

В итоге ему перевязали голову прямо на поле и наложили повязку. Но это еще не конец. В ходе игры Бутчер нередко вступал с атлетичными шведами в воздушные единоборства. В итоге швы разошлись и Терри просто заливало кровью. Фото, где его белая футболка уже попросто красного цвета до сих пор можно найти в интернете.

Поведение защитника стало символом самоотверженности и готовности «умирать» на поле за свою страну. Сейчас такую ситуацию представить сложно. Все как раз наоборот, футболистов критикуют за симуляции, театральность, называя это читерством. Эту тему поднимали и Рой Кин, и Грэм Сунесс и даже такие мастодонты мирового спорта как Майкл Джордан, Тайсон Фьюри и Дэйна Уайт.

Игроки стали наемниками, а клубы бездушными корпорациями

Еще одна проблема, которая забирает у футбола саму его сущность. Здесь не нужно быть многословным, чтобы понять, к чему я клоню. Мальдини, Тотти, Джеррард, Скоулз, Пуйоль, Ле Тиссье.

Все эти футболисты всегда были преданы своим клубам, независимо от результатов или обстоятельств.

История Мэттью ле Тиссье и вовсе культовая. Один из самых талантливых игроков своего поколения, гениальный свободный художник, невзирая на многочисленные предложения от топ-клубов АПЛ фактически всю свою карьеру провел в скромном «Саутгемптоне», который на регулярной основе боролся за выживание.

Впоследствии британец отмечал, что мог выигрывать трофеи с большими клубами, но куда важнее для него было приезжать на родную арену, где его знал каждый.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэттью ле Тиссье

Легенда МЮ Пол Скоулз когда-то признавался, что отказал миланскому «Интеру», а экс-президент итальянского клуба Массимо Моратти комментировал это так:

«Мы поговорили с ним, но его ответ был кратким и ясным: «Если хотите, чтобы я за вас играл, вам придется купить этот клуб», - рассказывал Моратти.

А какая потрясающая история произошла с Гари Нэвиллом и Петером Шмейхелем. Это тот случай, когда преданность ценили и сами игроки. Напомню, что датский кипер был одним из символов «Манчестер Юнайтед» конца 90-х годов. После легендарного сезона с камбеком в финале ЛЧ против «Баварии» Шмейхель покинул «Олд Траффорд» и перебрался в лиссабонский «Спортинг».

Через пару лет он вернулся в АПЛ, но уже в «Манчестер Сити». Когда пришло время противостояния МЮ и «Сити», Шмейхель перед стартом игры в подтрибунном помещении начал приветствовать бывших одноклубников, но реакция Невилла была шокирующей и вместе с тем показательной. Он просто отказался подавать руку Петеру.

«Он ушел от нас, мотивируя это тем, что хочет завершить карьеру в другой стране. А затем он перешел в «Сити». Он не может за них играть, это высечено на камне!», – говорил Невилл.

Это было сильно. Возможно ли это сейчас? Кто знает. Не исключено, что Невилла бы начали критиковать, за шейминг бывшего напарника по команде.

Истории Мальдини, Тотти, и тем более Джеррарда, так и не завоевавшего трофей АПЛ с «Ливерпулем» и без лишних комментариев хорошо известны.

Нельзя сказать, что сейчас преданность родным клубам ушла окончательно в небытие, но этого стало намного меньше. Наоборот, звезды своих команд, заслышав о жирных предложениях от топ-клубов, начинают бойкотировать тренировки, отравлять атмосферу в коллективе и делать все, чтобы руководство принимало тот факт, что пришло время расставания.

Да и сами клубы уже не романтизируют истории. Классический пример - Сандро Тонали. Футболист, который с детства болел за «Милан» и хотел стать его новым символом. Полузащитник не скрывал, что планировал всю свою карьеру провести на «Сан-Сиро», но у руководства были на него другие планы. Крупный чек от «Ньюкасла» поменял все и Сандро пришлось принимать решение, которое он назвал одним из самых тяжелых в карьере.

Толстосумы буквально уничтожают элемент преданности клубной эмблеме, причем это стало уже по-настоящему двусторонним движением, которое исходит и от клубов, и от игроков.

Футболиста делают звездой социальные сети, а не успехи

Эпоха социальных сетей изменила футбол до неузнаваемости — и это невозможно отрицать. Сегодня почти каждый мало-мальски заметный талант начинает раскручиваться медийно с самых юных лет.

Если раньше агентам приходилось совершать невозможное, чтобы выбить для своего перспективного игрока хотя бы крошечный сюжет на ТВ, то сейчас все упростилось. Футболисты и их пиарщики на полную мощность используют ресурс цифровых платформ, чтобы продать и разрекламировать себя миру как можно скорее.

Раньше увидеть кадры из приватной, повседневной жизни игрока было редчайшим событием и праздником для болельщика. Теперь это превратилось в рутину. В итоге, если парень умеет грамотно вести свои страницы, стильно одеваться и общаться с подписчиками, ему уже не обязательно стабильно блистать на поле, он уже чувствует себя звездой.

Имея на руках контракты с брендами и личную армию фанатов многие закономерно теряют мотивацию к пахоте и ежедневному труду. Прогресс таких игроков предсказуемо затухает.

Современные футболисты стали заложниками своего виртуального образа. Футбол же нашего детства любили за искренность как на поле так и за его пределами, когда никто не задумывался о том, «как это будет выглядеть на моей странице», и «сколько я получу хейта в комментариях». Сегодняшний же футбол слишком часто напоминает стерильную ярмарку цифрового тщеславия.

Заключение

Конечно, сегодняшний футбол стал быстрее, более атлетичным, где-то техничнее и, в первую очередь, технологичней. Но цена этого прогресса стала слишком высока. Игра теряет свою душу и, пусть это кому-то покажется брюзжанием о том, что «раньше было лучше», я бы предпочел вернуть олдовый футбол ЧМ-2002 или ЧМ-2006, чем наблюдать постоянные повторы с VAR и лишаться возможности радоваться голу в момент попадания мяча в сетку, ожидая вердикта судьи, который использует очередной технологичный, крутой, но такой холодный и бездушный гаджет.