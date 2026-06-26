Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почему мы скучаем по футболу времен Тотти, Мальдини и Скоулза?
Чемпионат мира
26 июня 2026, 14:36 | Обновлено 26 июня 2026, 14:37
326
0

Почему мы скучаем по футболу времен Тотти, Мальдини и Скоулза?

Блогер Sport.ua Микаил Гусейнов ностальгирует о прошлом

26 июня 2026, 14:36 | Обновлено 26 июня 2026, 14:37
326
0
Почему мы скучаем по футболу времен Тотти, Мальдини и Скоулза?
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Мальдини против Пола Скоулза
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Знаете, в последнее время, заходя в те или иные социальные сети, часто стал себя ловить на мысли о том, что люди скучают по футболу времен Роналдо, Зидана, Роберто Карлоса, Мальдини, Давидса и многих-многих других.

Нередко ленты в социальных сетях предлагают яркие нарезки карьер звезд минувших дней, а уж когда я открываю под этими видео комментарии, то тут как раз и понимаю, что запрос на ностальгию очень велик. Люди скучают по живому и искреннему футболу.

В этом материале я попробовал разобраться, почему раньше «и трава была зеленее», и футбол смотреть было интереснее.

Доступность и массовость = обесценивание

Еще один повод, который заставил меня взяться за написание статьи, нынешний ЧМ. В 2026 году главный футбольный старт четырехлетия впервые в истории проходит с участием 48 матчей.

Кому-то это может показаться чем-то крутым. Почему бы и нет? Матчей стало больше, участников турнира больше, теперь можно понаблюдать и за совсем экзотическими командами. Да, и кроме того, Африка и Азия уже переросли ранее прописанные лимиты путевок. Что и говорить, если даже в этот раз ЧМ, к примеру, остался без Нигерии.

Но у любого явления всегда есть и обратная сторона. Расширение числа участников ЧМ явно приводит к инфляции ценности турнира. Второй тур группового этапа еще не закончен, но сколько разгромов мы уже видели? Матчи с пятью, шестью, семью голами в ворота только лишь одной команды это, конечно, зрелищно, но с точки зрения интриги попросту убийственно.

Некоторые игры смотреть действительно тяжело (привет Панаме и Гане), что указывает на явное несоответствие уровню турнира такой категории.

На самом деле, эта проблема началась далеко не с нынешнего ЧМ. Евро уже трижды кряду проводился с участием 24 команд. При этом в УЕФА входит чуть более 50 членов. По сути, на турнир могут отобраться половина участников квалификации, что выглядит несуразно.

Такие соревнования как ЧМ или Евро и ценны тем, что здесь лучший сражается с лучшим. Что каждый матч несет интригу и что даже потенциальный аутсайдер обладает достаточным классом, чтобы дать бой фаворитам.

Но тезис о доступности и массовости касается не только количества числа участников, но и доступности трансляций и всего, что с этим связано. Каких-то 20 лет назад, когда рынок не был переполнен стриминговыми сервисами, а пиратские трансляции из каждого гаджета были невозможны, просмотр матча превращался во что-то действительно важное, что ну никак нельзя упустить.

Теперь же, все иначе. Человек может найти практически любую трансляцию. Фанат всегда может найти запись встречи. Кроме того, сейчас медиа-рынок перенасыщен огромным количеством блогеров. Даже если по тем или иным причинам не можешь посмотреть трансляцию матча, ты будешь отслеживать ее в каком-то Телеграм-канале и мгновенно будешь узнавать о любых изменениях в игре.

Удобно? 100%. Спорить смысла нет. Но насколько же это снижает ценность момента. Если увиденный фрагмент интервью после матча возле арены в 2002 или 2006 годах для многих из нас был чем-то очень необычным, то сейчас все это можно найти в тех же социальных сетях.

Потому цена возросшего комфорта получается очень дорогой. Искренность и душа футбола уходят в небытие, на смену ему пришел комфортный цифровой мир, но только после этого стало ясно, что болельщику для счастья нужно было в первую очередь не увеличение числа трансляций, а дефицит, порождавший настоящую страсть.

Футболисты стали слишком мягкими

Getty Images/Global Images Ukraine

Давайте честно. Кому нравится идея с водопоями на чемпионате мира? Наверное, это один из самых раздражающих моментов. Конечно, во многом это сделано ради рекламы и многомиллионных контрактов. Но все-таки, не все крутится вокруг маркетинговой стратегии.

Футбол с каждым годом становится все мягче. Да, не стоит забывать, что в конце концов это просто игра и ничего не стоит выше человеческой жизни. Но превращать все в какую-то драму тоже было бы лишним. Однако, видимо не все склонны думать именно так.

Если мы даже отбросим разговоры о регидратации во время матчей, можем вспомнить внедрение идеи пяти замен. Сейчас многие к этому, наверное, привыкли. На самом деле, уже подрастает поколение болельщиков, которое начало следить за футболом в эпоху пяти замен.

Но здесь снова приходим к тезису о том, что футболисты становятся слишком мягкими или хрустальными, кому как больше нравится.

Ушли те времена, когда тренера проводили три замены, после чего кто-либо получал травму, но отказывался покидать поле, дабы не оставлять команду в меньшинстве. Таких примеров было немало.

Намного реже теперь можно и увидеть моменты, когда полевому игроку приходится становиться в ворота. Это и раньше был очень редкий экшн, а теперь, после внедрения пяти замен, превратился почти во что-то нереальное.

Сейчас футболисты очень склонны к симуляциям, не бьются кость в кость и в первую очередь думают о себе, а не обо всей команде. Все это крадет душу и романтику настоящего футбола.

Контрастом можем вспомнить знаменитую игру экс-капитана сборной Англии, известного защитника Терри Бутчера. В 1989 году он во время матча квалификации к ЧМ-90 со Швецией получил жесткое рассечение уже на первых минутах. Тогда врач, присутствующий на игре, настаивал, чтобы Терри заменили, но тот отказывался от такого варианта.

В итоге ему перевязали голову прямо на поле и наложили повязку. Но это еще не конец. В ходе игры Бутчер нередко вступал с атлетичными шведами в воздушные единоборства. В итоге швы разошлись и Терри просто заливало кровью. Фото, где его белая футболка уже попросто красного цвета до сих пор можно найти в интернете.

Поведение защитника стало символом самоотверженности и готовности «умирать» на поле за свою страну. Сейчас такую ситуацию представить сложно. Все как раз наоборот, футболистов критикуют за симуляции, театральность, называя это читерством. Эту тему поднимали и Рой Кин, и Грэм Сунесс и даже такие мастодонты мирового спорта как Майкл Джордан, Тайсон Фьюри и Дэйна Уайт.

Игроки стали наемниками, а клубы бездушными корпорациями

Еще одна проблема, которая забирает у футбола саму его сущность. Здесь не нужно быть многословным, чтобы понять, к чему я клоню. Мальдини, Тотти, Джеррард, Скоулз, Пуйоль, Ле Тиссье.

Все эти футболисты всегда были преданы своим клубам, независимо от результатов или обстоятельств.

История Мэттью ле Тиссье и вовсе культовая. Один из самых талантливых игроков своего поколения, гениальный свободный художник, невзирая на многочисленные предложения от топ-клубов АПЛ фактически всю свою карьеру провел в скромном «Саутгемптоне», который на регулярной основе боролся за выживание.

Впоследствии британец отмечал, что мог выигрывать трофеи с большими клубами, но куда важнее для него было приезжать на родную арену, где его знал каждый.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэттью ле Тиссье

Легенда МЮ Пол Скоулз когда-то признавался, что отказал миланскому «Интеру», а экс-президент итальянского клуба Массимо Моратти комментировал это так:

«Мы поговорили с ним, но его ответ был кратким и ясным: «Если хотите, чтобы я за вас играл, вам придется купить этот клуб», - рассказывал Моратти.

А какая потрясающая история произошла с Гари Нэвиллом и Петером Шмейхелем. Это тот случай, когда преданность ценили и сами игроки. Напомню, что датский кипер был одним из символов «Манчестер Юнайтед» конца 90-х годов. После легендарного сезона с камбеком в финале ЛЧ против «Баварии» Шмейхель покинул «Олд Траффорд» и перебрался в лиссабонский «Спортинг».

Через пару лет он вернулся в АПЛ, но уже в «Манчестер Сити». Когда пришло время противостояния МЮ и «Сити», Шмейхель перед стартом игры в подтрибунном помещении начал приветствовать бывших одноклубников, но реакция Невилла была шокирующей и вместе с тем показательной. Он просто отказался подавать руку Петеру.

«Он ушел от нас, мотивируя это тем, что хочет завершить карьеру в другой стране. А затем он перешел в «Сити». Он не может за них играть, это высечено на камне!», – говорил Невилл.

Это было сильно. Возможно ли это сейчас? Кто знает. Не исключено, что Невилла бы начали критиковать, за шейминг бывшего напарника по команде.

Истории Мальдини, Тотти, и тем более Джеррарда, так и не завоевавшего трофей АПЛ с «Ливерпулем» и без лишних комментариев хорошо известны.

Нельзя сказать, что сейчас преданность родным клубам ушла окончательно в небытие, но этого стало намного меньше. Наоборот, звезды своих команд, заслышав о жирных предложениях от топ-клубов, начинают бойкотировать тренировки, отравлять атмосферу в коллективе и делать все, чтобы руководство принимало тот факт, что пришло время расставания.

Да и сами клубы уже не романтизируют истории. Классический пример - Сандро Тонали. Футболист, который с детства болел за «Милан» и хотел стать его новым символом. Полузащитник не скрывал, что планировал всю свою карьеру провести на «Сан-Сиро», но у руководства были на него другие планы. Крупный чек от «Ньюкасла» поменял все и Сандро пришлось принимать решение, которое он назвал одним из самых тяжелых в карьере.

Толстосумы буквально уничтожают элемент преданности клубной эмблеме, причем это стало уже по-настоящему двусторонним движением, которое исходит и от клубов, и от игроков.

Футболиста делают звездой социальные сети, а не успехи

Эпоха социальных сетей изменила футбол до неузнаваемости — и это невозможно отрицать. Сегодня почти каждый мало-мальски заметный талант начинает раскручиваться медийно с самых юных лет.

Если раньше агентам приходилось совершать невозможное, чтобы выбить для своего перспективного игрока хотя бы крошечный сюжет на ТВ, то сейчас все упростилось. Футболисты и их пиарщики на полную мощность используют ресурс цифровых платформ, чтобы продать и разрекламировать себя миру как можно скорее.

Раньше увидеть кадры из приватной, повседневной жизни игрока было редчайшим событием и праздником для болельщика. Теперь это превратилось в рутину. В итоге, если парень умеет грамотно вести свои страницы, стильно одеваться и общаться с подписчиками, ему уже не обязательно стабильно блистать на поле, он уже чувствует себя звездой.

Имея на руках контракты с брендами и личную армию фанатов многие закономерно теряют мотивацию к пахоте и ежедневному труду. Прогресс таких игроков предсказуемо затухает.

Современные футболисты стали заложниками своего виртуального образа. Футбол же нашего детства любили за искренность как на поле так и за его пределами, когда никто не задумывался о том, «как это будет выглядеть на моей странице», и «сколько я получу хейта в комментариях». Сегодняшний же футбол слишком часто напоминает стерильную ярмарку цифрового тщеславия.

Заключение

Конечно, сегодняшний футбол стал быстрее, более атлетичным, где-то техничнее и, в первую очередь, технологичней. Но цена этого прогресса стала слишком высока. Игра теряет свою душу и, пусть это кому-то покажется брюзжанием о том, что «раньше было лучше», я бы предпочел вернуть олдовый футбол ЧМ-2002 или ЧМ-2006, чем наблюдать постоянные повторы с VAR и лишаться возможности радоваться голу в момент попадания мяча в сетку, ожидая вердикта судьи, который использует очередной технологичный, крутой, но такой холодный и бездушный гаджет.

По теме:
ЧМ-2026. Рейтинг третьих мест в группах. Кто выйдет в плей-офф
Арда Гюллер стал новым рекордсменом сборной Турции на ЧМ
Хавбек сборной Турции забил один из самых поздних победных голов на ЧМ
статьи эксклюзив Франческо Тотти Паоло Мальдини Пол Скоулз ЧМ-2026 по футболу
Микаил Гусейнов
Микаил Гусейнов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
Бокс | 26 июня 2026, 11:33 1
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения

Деревянченко оценил возвращение Василия на профессиональный ринг

Украинский боксер оценил шансы Усика в противостоянии с Агитом Кабайелом
Бокс | 25 июня 2026, 14:21 0
Украинский боксер оценил шансы Усика в противостоянии с Агитом Кабайелом
Украинский боксер оценил шансы Усика в противостоянии с Агитом Кабайелом

Сергей Деревянченко уверен, что его именитый соотечественник проведет работу над ошибками

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал контракт с украинским голкипером
Футбол | 26.06.2026, 11:51
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал контракт с украинским голкипером
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал контракт с украинским голкипером
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
Футбол | 26.06.2026, 08:28
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
Ярослава Магучих приняла сенсационное решение. Такого не было пять лет
Другие виды | 26.06.2026, 05:42
Ярослава Магучих приняла сенсационное решение. Такого не было пять лет
Ярослава Магучих приняла сенсационное решение. Такого не было пять лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда Туран принял предложение из Турции
Арда Туран принял предложение из Турции
25.06.2026, 08:15 5
Футбол
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
25.06.2026, 06:36
Бокс
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
24.06.2026, 22:23
Футбол
Таблица Лиги наций. Где Украина после разгромной победы над Италией?
Таблица Лиги наций. Где Украина после разгромной победы над Италией?
25.06.2026, 19:50 1
Волейбол
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
26.06.2026, 06:32 34
Футбол
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
24.06.2026, 09:32 19
Футбол
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
24.06.2026, 08:43 14
Футбол
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
26.06.2026, 07:25 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем