Кендзера обратился к болельщикам Динамо
Польский фулбек вернулся в киевский клуб
Польский защитник «Динамо» Томаш Кендзера обратился к фанатам команды после возвращения в клуб:
– С какими словами вы сегодня хотите обратиться к болельщикам «Динамо»?
– Прежде всего – спасибо поклонникам клуба за поддержку и доверие. Для меня большая честь снова быть частью этого авторитетного и популярного коллектива.
Буду максимально отдаваться на каждой тренировке, в каждом матче, чтобы помочь «Динамо» достичь новых успехов и турнирных вершин.
Томаш Кендзера присоединился к команде на правах свободного агента, срок соглашения между сторонами составляет 2 сезона.
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