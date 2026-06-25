Кендзера обратился к болельщикам Динамо

Польский защитник «Динамо» Томаш Кендзера обратился к фанатам команды после возвращения в клуб:

– С какими словами вы сегодня хотите обратиться к болельщикам «Динамо»?

– Прежде всего – спасибо поклонникам клуба за поддержку и доверие. Для меня большая честь снова быть частью этого авторитетного и популярного коллектива.

Буду максимально отдаваться на каждой тренировке, в каждом матче, чтобы помочь «Динамо» достичь новых успехов и турнирных вершин.

Томаш Кендзера присоединился к команде на правах свободного агента, срок соглашения между сторонами составляет 2 сезона.