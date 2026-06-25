Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Томаш КЕНДЗЕРА: «Руководители Динамо дали понять, что рассчитывают на меня»
Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 13:44 |
287
0

Томаш КЕНДЗЕРА: «Руководители Динамо дали понять, что рассчитывают на меня»

Опытный защитник сборной Польши поделился впечатлениями после перехода в киевский клуб

25 июня 2026, 13:44 |
287
0
Томаш КЕНДЗЕРА: «Руководители Динамо дали понять, что рассчитывают на меня»
ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Возвращение в «Динамо» польского защитника Томаша Кендзеры, по всей видимости, станет одним из самых знаковых трансферов текущего украинского футбольного межсезонья.

В составе киевского клуба Томек выигрывал чемпионат страны-2020/21 и трижды завоевал титул вице-чемпиона, имеет в активе две награды победителя Кубка Украины, трижды праздновал успех в розыгрыше Суперкубка.

Вскоре после присоединения к команде на тренировочном сборе в Австрии Кендзера ответил на вопросы официального сайта «Динамо».

– Томаш, рады приветствовать в клубе, болельщики которого вас уважают и любят. Какие первые впечатления от встречи с новым-старым коллективом?

– Меня здесь ждал чрезвычайно теплый прием. Со многими партнерами мы хорошо знакомы, с кем-то играли вместе, поэтому процесс адаптации не вызывает никаких сложностей.

Приятно снова оказаться в команде, погрузиться в положительную рабочую атмосферу. Видно, что все ребята в «основе» стремятся добиться результата, но при этом сохраняют дружеские отношения. Есть здоровая конкуренция и желание ежедневно прогрессировать.

– Насколько долго вы размышляли над тем, чтобы снова надеть бело-синюю футболку? Что явилось главным фактором для принятия решения?

– Эта история не была спонтанной, я взвешивал все спортивные, личные и семейные аспекты. Впрочем, раздумывал не слишком долго. Руководители киевлян дали понять, что я нужен, что на меня рассчитывают. И в общении с топ-менеджерами ПАОКа мы пришли к согласию, что я пойду как свободный агент.

Для меня «Динамо» – особый клуб, который многое дал в карьере. И в Польше, и в Греции я продолжал интересоваться результатами команды, смотрел матчи, когда была возможность, следил за новостями. И настал момент, когда могу отблагодарить, приняв участие в становлении коллектива.

– Какие выводы сделали для себя после общения с главным тренером?

– Игорь Костюк – настоящий профессионал, человек, преданный своему делу, тренер с глубоким знанием и пониманием футбола. Обсудили мои места и задачи в игровых схемах. Последние три года играю в центре обороны, но в случае необходимости всегда готовы помочь команде на любой позиции.

– Домашние матчи еврокубков «Динамо» будет проводить в Польше. Вам это дополнительный стимул?

– Бесспорно! Я хорошо знаком с польскими аренами, с атмосферой местного футбола. Убежден, что члены моей семьи и многие знакомые будут посещать наши игры в Люблине, усиливая мотивацию.

– С какими словами вы сегодня хотите обратиться к болельщикам «Динамо»?

– Прежде всего – спасибо поклонникам клуба за поддержку и доверие. Для меня большая честь снова быть частью этого авторитетного и популярного коллектива.

Буду максимально отдаваться в каждой тренировке, в каждом матче, чтобы помочь «Динамо» достичь новых успехов и турнирных вершин.

По теме:
Кендзера обратился к болельщикам Динамо
КОСТЮК: «У Динамо в игре с Жилиной были ошибки при быстрых переходах»
Готовясь к игре с Университатей, Динамо сыграет спарринг с румынским клубом
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Томаш Кендзера Игорь Костюк учебно-тренировочные сборы
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
Футбол | 25 июня 2026, 10:31 8
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира

Международная федерация футбола пригласила команду U-15 на турнир в Азербайджане

ФИФА дисквалифицировала футболиста, который играл на чемпионате мира
Футбол | 25 июня 2026, 11:01 0
ФИФА дисквалифицировала футболиста, который играл на чемпионате мира
ФИФА дисквалифицировала футболиста, который играл на чемпионате мира

Дисциплинарный комитет отстранил полузащитника сборной Катара Ассима Мадибо на пять матчей

Арда Туран принял предложение из Турции
Футбол | 25.06.2026, 08:15
Арда Туран принял предложение из Турции
Арда Туран принял предложение из Турции
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
Другие виды | 24.06.2026, 20:51
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Футбол | 25.06.2026, 06:19
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
25.06.2026, 01:05 5
Бокс
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
24.06.2026, 08:57
Бокс
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
24.06.2026, 09:32 19
Футбол
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
24.06.2026, 10:23 7
Футбол
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
23.06.2026, 13:02 15
Футбол
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
25.06.2026, 06:36
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
24.06.2026, 07:14 23
Футбол
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
23.06.2026, 14:44 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем