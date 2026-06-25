Томаш КЕНДЗЕРА: «Руководители Динамо дали понять, что рассчитывают на меня»

Возвращение в «Динамо» польского защитника Томаша Кендзеры, по всей видимости, станет одним из самых знаковых трансферов текущего украинского футбольного межсезонья.

В составе киевского клуба Томек выигрывал чемпионат страны-2020/21 и трижды завоевал титул вице-чемпиона, имеет в активе две награды победителя Кубка Украины, трижды праздновал успех в розыгрыше Суперкубка.

Вскоре после присоединения к команде на тренировочном сборе в Австрии Кендзера ответил на вопросы официального сайта «Динамо».

– Томаш, рады приветствовать в клубе, болельщики которого вас уважают и любят. Какие первые впечатления от встречи с новым-старым коллективом?

– Меня здесь ждал чрезвычайно теплый прием. Со многими партнерами мы хорошо знакомы, с кем-то играли вместе, поэтому процесс адаптации не вызывает никаких сложностей.

Приятно снова оказаться в команде, погрузиться в положительную рабочую атмосферу. Видно, что все ребята в «основе» стремятся добиться результата, но при этом сохраняют дружеские отношения. Есть здоровая конкуренция и желание ежедневно прогрессировать.

– Насколько долго вы размышляли над тем, чтобы снова надеть бело-синюю футболку? Что явилось главным фактором для принятия решения?

– Эта история не была спонтанной, я взвешивал все спортивные, личные и семейные аспекты. Впрочем, раздумывал не слишком долго. Руководители киевлян дали понять, что я нужен, что на меня рассчитывают. И в общении с топ-менеджерами ПАОКа мы пришли к согласию, что я пойду как свободный агент.

Для меня «Динамо» – особый клуб, который многое дал в карьере. И в Польше, и в Греции я продолжал интересоваться результатами команды, смотрел матчи, когда была возможность, следил за новостями. И настал момент, когда могу отблагодарить, приняв участие в становлении коллектива.

– Какие выводы сделали для себя после общения с главным тренером?

– Игорь Костюк – настоящий профессионал, человек, преданный своему делу, тренер с глубоким знанием и пониманием футбола. Обсудили мои места и задачи в игровых схемах. Последние три года играю в центре обороны, но в случае необходимости всегда готовы помочь команде на любой позиции.

– Домашние матчи еврокубков «Динамо» будет проводить в Польше. Вам это дополнительный стимул?

– Бесспорно! Я хорошо знаком с польскими аренами, с атмосферой местного футбола. Убежден, что члены моей семьи и многие знакомые будут посещать наши игры в Люблине, усиливая мотивацию.

– С какими словами вы сегодня хотите обратиться к болельщикам «Динамо»?

– Прежде всего – спасибо поклонникам клуба за поддержку и доверие. Для меня большая честь снова быть частью этого авторитетного и популярного коллектива.

Буду максимально отдаваться в каждой тренировке, в каждом матче, чтобы помочь «Динамо» достичь новых успехов и турнирных вершин.