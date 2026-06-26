Поставлена точка в трансфере Довбика в клуб из Лиги чемпионов

Нападающий Артем Довбик и полузащитник Матиас Суле могут покинуть итальянскую «Рому» уже во время летнего трансферного окна. О ситуации вокруг игроков рассказал журналист Маттео Моррето.



«Довбик и Суле? Они могут уйти. «Рома» рассмотрит предложения, если они поступят. Появлялась информация об интересе испанского «Бетиса» к Довбику, но в финансовом плане клуб не сможет позволить себе эту сделку из-за высокой стоимости трансфера и зарплаты», — отметил Моррето.



В сезоне 2025/26 Артем провел 18 матчей за «Рому» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с римским клубом действует до лета 2029 года.

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