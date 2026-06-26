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  4. Поставлена точка в трансфере Довбика в клуб из Лиги чемпионов
Испания
26 июня 2026, 08:02 |
1407
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Поставлена точка в трансфере Довбика в клуб из Лиги чемпионов

«Бетис» не сможет финансово позволить себе трансфер Артема

26 июня 2026, 08:02 |
1407
1 Comments
Поставлена точка в трансфере Довбика в клуб из Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Нападающий Артем Довбик и полузащитник Матиас Суле могут покинуть итальянскую «Рому» уже во время летнего трансферного окна. О ситуации вокруг игроков рассказал журналист Маттео Моррето.

«Довбик и Суле? Они могут уйти. «Рома» рассмотрит предложения, если они поступят. Появлялась информация об интересе испанского «Бетиса» к Довбику, но в финансовом плане клуб не сможет позволить себе эту сделку из-за высокой стоимости трансфера и зарплаты», — отметил Моррето.

В сезоне 2025/26 Артем провел 18 матчей за «Рому» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с римским клубом действует до лета 2029 года.

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Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы Рома Рим Матиас Суле Бетис
Дмитрий Олийченко Источник
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Комментарии 1
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в гуглі пишуть шо у Артема зарплата "чистими" 3,5 лям євро.
і контракт ще три роки.
Висновок: наХ.. кудись рипатись? 
Але деякі тут аналЛітики цим не задоволені.))
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