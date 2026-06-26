В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка

Переход украинского вингера Виктора Цыганкова в турецкий «Трабзонспор» оказался под большим вопросом.

Об этом заявил турецкий журналист Хасан Тюнджель, комментируя ситуацию вокруг возможного трансфера футболиста. По его словам, переговорный процесс фактически зашел в тупик и в настоящее время развивается в негативном направлении.

«Тема с Цыганковым практически утратила актуальность и развивается в негативном направлении, поскольку футболист не вернулся в запланированное время», – сообщил Тюнджель.

Также он отметил, что руководство «Трабзонспора» продолжает работать над другими трансферными вариантами и следит за рядом потенциальных кандидатов на усиление состава.