В трансфере Цыганкова поставлена жирная точка
Виктора в «Трабзонспоре» не будет
Переход украинского вингера Виктора Цыганкова в турецкий «Трабзонспор» оказался под большим вопросом.
Об этом заявил турецкий журналист Хасан Тюнджель, комментируя ситуацию вокруг возможного трансфера футболиста. По его словам, переговорный процесс фактически зашел в тупик и в настоящее время развивается в негативном направлении.
«Тема с Цыганковым практически утратила актуальность и развивается в негативном направлении, поскольку футболист не вернулся в запланированное время», – сообщил Тюнджель.
Также он отметил, что руководство «Трабзонспора» продолжает работать над другими трансферными вариантами и следит за рядом потенциальных кандидатов на усиление состава.
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