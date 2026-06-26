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Испания
26 июня 2026, 10:53 | Обновлено 26 июня 2026, 11:06
9946
7

В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка

Виктора в «Трабзонспоре» не будет

26 июня 2026, 10:53 | Обновлено 26 июня 2026, 11:06
9946
7 Comments
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Переход украинского вингера Виктора Цыганкова в турецкий «Трабзонспор» оказался под большим вопросом.

Об этом заявил турецкий журналист Хасан Тюнджель, комментируя ситуацию вокруг возможного трансфера футболиста. По его словам, переговорный процесс фактически зашел в тупик и в настоящее время развивается в негативном направлении.

«Тема с Цыганковым практически утратила актуальность и развивается в негативном направлении, поскольку футболист не вернулся в запланированное время», – сообщил Тюнджель.

Также он отметил, что руководство «Трабзонспора» продолжает работать над другими трансферными вариантами и следит за рядом потенциальных кандидатов на усиление состава.

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Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги трансферы Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Жирона - Атлетик
Дмитрий Олийченко Источник: 61saat.com
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Комментарии 7
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Брехун Олійченко на 99,9%
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+11
Олійченко тримався до останнього, гарантував  99,99%. Але виходить, що ніфуя це більше ніж 99,99%.😂
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+8
А я в Олійніченка вірю! Впевнений, що він на переході Циганкова у Трабзонспор ще з десяток постів легко підніме.
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+6
але твердження про підпис контракту на 99,9% ще актуальне. ))
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+5
Д.О який же ти бовдур 🥴
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+1
Поставлено жирну крапку, а потім ще дві...
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0
«Тема з Циганковим практично втратила актуальність і рухається в негативному напрямку, оскільки футболіст не повернувся в запланований час», – повідомив Тюнджель.
Олійченко, що за маячня? Чому він мав повернутися у "Трабзонспор" в запланований час, якщо він є гравцем "Жирони"? 
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0
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