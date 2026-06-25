Бразилия в 12-й раз подряд стала победителем группы на чемпионатах мира
Победная серия бразильцев продолжается с 1982 года
Сборная Бразилии в 12-й раз стала победителем группы на чемпионатах мира.
Серия бразильцев продолжилась на текущем мундиале после победы над сборной Шотландии в третьем туре группового этапа.
Начиная с 1982 года Бразилия непременно становилась победителем своей группы.
Вспомним, чем закончились все групповые этапы сборной Бразилии на чемпионатах мира.
Чемпионаты мира, на которых сборная Бразилии становилась победителем своей группы (17)
- 2026: Бразилия (7), Марокко (7), Шотландия (3), Гаити (0)
- 2022: Бразилия (6), Швейцария (6), Камерун (4), Сербия (1)
- 2018: Бразилия (7), Швейцария (5), Сербия (3), Коста-Рика (1)
- 2014: Бразилия (7), Мексика (7), Хорватия (3), Камерун (0)
- 2010: Бразилия (7), Португалия (5), Кот-д'Ивуар (4), КНДР (0)
- 2006: Бразилия (9), Австралия (4), Хорватия (2), Япония (1)
- 2002: Бразилия (9), Турция (4), Коста-Рика (4), Китай (0)
- 1998: Бразилия (6), Норвегия (5), Марокко (4), Шотландия (1)
- 1994: Бразилия (7), Швеция (5), россия (3), Камерун (1)
- 1990: Бразилия (6), Коста-Рика (4), Шотландия (2), Швеция (0)
- 1986: Бразилия (6), Испания (4), Северная Ирландия (1), Алжир (1)
- 1982: Бразилия (6), СССР (3), Шотландия (3), Новая Зеландия (0)
- 1970: Бразилия (6), Англия (4), Румыния (2), Чехословакия (0)
- 1962: Бразилия (5), Чехословакия (3), Мексика (2), Испания (2)
- 1958: Бразилия (5), СССР (3), Англия (3), Австрия (1)
- 1954: Бразилия (3), Югославия (3), Франция (2), Мексика (0)
- 1950: Бразилия (5), Югославия (4), Швейцария (3), Мексика (0)
Чемпионаты мира, на которых сборная Бразилии не становилась победителем своей группы (4)
- 1978: Австрия (4), Бразилия (4), Испания (3), Швеция (1)
- 1974: Югославия (4), Бразилия (4), Шотландия (4), Заир (0)
- 1966: Португалия (6), Венгрия (4), Бразилия (2), Болгария (0)
- 1930: Югославия (4), Бразилия (2), Боливия (0)
12 straight first pace finish in Group stage for Brazil 🤩 pic.twitter.com/lx1pPkBAfL— SportsGully (@thesportsgully) June 25, 2026
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