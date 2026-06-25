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Чемпионат мира
25 июня 2026, 12:17 | Обновлено 25 июня 2026, 12:25
167
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Бразилия в 12-й раз подряд стала победителем группы на чемпионатах мира

Победная серия бразильцев продолжается с 1982 года

25 июня 2026, 12:17 | Обновлено 25 июня 2026, 12:25
167
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Бразилия в 12-й раз подряд стала победителем группы на чемпионатах мира
Збірна Бразилії в 12-й раз поспіль стала переможцем своєї групи на чемпіонатах світу. Серія бразильців продовжилась і на поточному мундіалі після перемоги над збірною Шотландії у третьому турі групового етапу. Починаючи з 1982 року, Бразилія неодмінно
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Сборная Бразилии в 12-й раз стала победителем группы на чемпионатах мира.

Серия бразильцев продолжилась на текущем мундиале после победы над сборной Шотландии в третьем туре группового этапа.

Начиная с 1982 года Бразилия непременно становилась победителем своей группы.

Вспомним, чем закончились все групповые этапы сборной Бразилии на чемпионатах мира.

Чемпионаты мира, на которых сборная Бразилии становилась победителем своей группы (17)

  • 2026: Бразилия (7), Марокко (7), Шотландия (3), Гаити (0)
  • 2022: Бразилия (6), Швейцария (6), Камерун (4), Сербия (1)
  • 2018: Бразилия (7), Швейцария (5), Сербия (3), Коста-Рика (1)
  • 2014: Бразилия (7), Мексика (7), Хорватия (3), Камерун (0)
  • 2010: Бразилия (7), Португалия (5), Кот-д'Ивуар (4), КНДР (0)
  • 2006: Бразилия (9), Австралия (4), Хорватия (2), Япония (1)
  • 2002: Бразилия (9), Турция (4), Коста-Рика (4), Китай (0)
  • 1998: Бразилия (6), Норвегия (5), Марокко (4), Шотландия (1)
  • 1994: Бразилия (7), Швеция (5), россия (3), Камерун (1)
  • 1990: Бразилия (6), Коста-Рика (4), Шотландия (2), Швеция (0)
  • 1986: Бразилия (6), Испания (4), Северная Ирландия (1), Алжир (1)
  • 1982: Бразилия (6), СССР (3), Шотландия (3), Новая Зеландия (0)
  • 1970: Бразилия (6), Англия (4), Румыния (2), Чехословакия (0)
  • 1962: Бразилия (5), Чехословакия (3), Мексика (2), Испания (2)
  • 1958: Бразилия (5), СССР (3), Англия (3), Австрия (1)
  • 1954: Бразилия (3), Югославия (3), Франция (2), Мексика (0)
  • 1950: Бразилия (5), Югославия (4), Швейцария (3), Мексика (0)

Чемпионаты мира, на которых сборная Бразилии не становилась победителем своей группы (4)

  • 1978: Австрия (4), Бразилия (4), Испания (3), Швеция (1)
  • 1974: Югославия (4), Бразилия (4), Шотландия (4), Заир (0)
  • 1966: Португалия (6), Венгрия (4), Бразилия (2), Болгария (0)
  • 1930: Югославия (4), Бразилия (2), Боливия (0)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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