Сборная Бразилии в 12-й раз стала победителем группы на чемпионатах мира.

Серия бразильцев продолжилась на текущем мундиале после победы над сборной Шотландии в третьем туре группового этапа.

Начиная с 1982 года Бразилия непременно становилась победителем своей группы.

Вспомним, чем закончились все групповые этапы сборной Бразилии на чемпионатах мира.

Чемпионаты мира, на которых сборная Бразилии становилась победителем своей группы (17)

2026: Бразилия (7), Марокко (7), Шотландия (3), Гаити (0)

2022: Бразилия (6), Швейцария (6), Камерун (4), Сербия (1)

2018: Бразилия (7), Швейцария (5), Сербия (3), Коста-Рика (1)

2014: Бразилия (7), Мексика (7), Хорватия (3), Камерун (0)

2010: Бразилия (7), Португалия (5), Кот-д'Ивуар (4), КНДР (0)

2006: Бразилия (9), Австралия (4), Хорватия (2), Япония (1)

2002: Бразилия (9), Турция (4), Коста-Рика (4), Китай (0)

1998: Бразилия (6), Норвегия (5), Марокко (4), Шотландия (1)

1994: Бразилия (7), Швеция (5), россия (3), Камерун (1)

1990: Бразилия (6), Коста-Рика (4), Шотландия (2), Швеция (0)

1986: Бразилия (6), Испания (4), Северная Ирландия (1), Алжир (1)

1982: Бразилия (6), СССР (3), Шотландия (3), Новая Зеландия (0)

1970: Бразилия (6), Англия (4), Румыния (2), Чехословакия (0)

1962: Бразилия (5), Чехословакия (3), Мексика (2), Испания (2)

1958: Бразилия (5), СССР (3), Англия (3), Австрия (1)

1954: Бразилия (3), Югославия (3), Франция (2), Мексика (0)

1950: Бразилия (5), Югославия (4), Швейцария (3), Мексика (0)

Чемпионаты мира, на которых сборная Бразилии не становилась победителем своей группы (4)

1978: Австрия (4), Бразилия (4), Испания (3), Швеция (1)

1974: Югославия (4), Бразилия (4), Шотландия (4), Заир (0)

1966: Португалия (6), Венгрия (4), Бразилия (2), Болгария (0)

1930: Югославия (4), Бразилия (2), Боливия (0)