Чемпионат мира25 июня 2026, 12:43 | Обновлено 25 июня 2026, 12:55
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Тренер сборной Гаити: «Доказали, что не украли место на ЧМ. И мы вернемся»
Минье доволен выступлением на турнире
25 июня 2026, 12:43 | Обновлено 25 июня 2026, 12:55
171
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Сборная Гаити на своем первом чемпионате мира в истории не сумела выйти из группы, однако наставник Себастьян Минье доволен выступлением команды.
«Мы доказали, что не украли это место на чемпионате мира и заслужили быть тут. И мы вернемся снова. Надеюсь, мы порадовали наших болельщиков. Жаль, что не удалось заработать хотя бы один пункт для фанов».
«Однако мы забили два гола, и это уже история», – считает Минье.
Команда проиграла Шотландии, Бразилии и Марокко.
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