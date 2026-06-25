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Чемпионат мира
25 июня 2026, 12:43 | Обновлено 25 июня 2026, 12:55
171
0

Тренер сборной Гаити: «Доказали, что не украли место на ЧМ. И мы вернемся»

Минье доволен выступлением на турнире

25 июня 2026, 12:43 | Обновлено 25 июня 2026, 12:55
171
0
Тренер сборной Гаити: «Доказали, что не украли место на ЧМ. И мы вернемся»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Гаити на своем первом чемпионате мира в истории не сумела выйти из группы, однако наставник Себастьян Минье доволен выступлением команды.

«Мы доказали, что не украли это место на чемпионате мира и заслужили быть тут. И мы вернемся снова. Надеюсь, мы порадовали наших болельщиков. Жаль, что не удалось заработать хотя бы один пункт для фанов».

«Однако мы забили два гола, и это уже история», – считает Минье.

Команда проиграла Шотландии, Бразилии и Марокко.

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сборная Гаити по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Reuters
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