Тренер сборной Гаити: «Доказали, что не украли место на ЧМ. И мы вернемся»

Сборная Гаити на своем первом чемпионате мира в истории не сумела выйти из группы, однако наставник Себастьян Минье доволен выступлением команды.

«Мы доказали, что не украли это место на чемпионате мира и заслужили быть тут. И мы вернемся снова. Надеюсь, мы порадовали наших болельщиков. Жаль, что не удалось заработать хотя бы один пункт для фанов».

«Однако мы забили два гола, и это уже история», – считает Минье.

Команда проиграла Шотландии, Бразилии и Марокко.