Чемпионат мира25 июня 2026, 10:21 | Обновлено 25 июня 2026, 11:14
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На ЧМ-2026 был забит 11-й автогол. До повторения рекорда – только один
В этот раз голом в свои ворота отличился игрок сборной Марокко
25 июня 2026, 10:21 | Обновлено 25 июня 2026, 11:14
84
0
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35-летний вратарь сборной Марокко Яссин Буну стал автором 11-го автогола на чемпионате мира 2026 года.
Произошло это в поединке третьего тура против сборной Гаити.
Автоголы на чемпионате мира 2026 года (11)
- Яссин Буну (Марокко), в игре против Гаити
- Махмуд Абунада (Катар), в игре против Боснии и Герцеговины
- Абдувахид Нематов (Узбекистан), в игре против Португалии
- Хассан Тамбакти (Саудовская Аравия), в игре против Испании
- Кэмерон Бэрджесс (Австралия), в игре против США
- Мохаммад Аль-Маннаи (Катар), в игре против Канады
- Язан Аль-Араб (Иордания), в игре против Австрии
- Аймен Хуссейн (Ирак), в игре против Норвегии
- Мохамед Хани (Египет), в игре против Бельгии
- Миро Мугайм (Швейцария), в игре против Катара
- Дамьян Бобадилья (Парагвай), в игре против США
Сборные с наибольшим количеством автоголов на чемпионатах мира
- 4 – Мексика
- 4 – Марокко
- 3 – Швейцария
- 3 – Австралия
До повторения рекорда чемпионатов мира по количеству автоголов в одном розыгрыше турнира остался всего 1 гол в свои ворота.
Рекорд мировых первенств был зафиксирован на ЧМ-2018 – 12 автоголов.
Количество автоголов на каждом чемпионате мира
- 1930 – 1
- 1934 – 0
- 1938 – 2
- 1950 – 0
- 1954 – 4
- 1958 – 0
- 1962 – 0
- 1966 – 2
- 1970 – 1
- 1974 – 3
- 1978 – 2
- 1982 – 1
- 1986 – 2
- 1990 – 0
- 1994 – 1
- 1998 – 5
- 2002 – 2
- 2006 – 4
- 2010 – 2
- 2014 – 4
- 2018 – 12
- 2022 – 2
- 2026 – 11
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