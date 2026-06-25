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Чемпионат мира
25 июня 2026, 10:21 | Обновлено 25 июня 2026, 11:14
84
0

На ЧМ-2026 был забит 11-й автогол. До повторения рекорда – только один

В этот раз голом в свои ворота отличился игрок сборной Марокко

25 июня 2026, 10:21 | Обновлено 25 июня 2026, 11:14
84
0
На ЧМ-2026 был забит 11-й автогол. До повторения рекорда – только один
Getty Images/Global Images Ukraine
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35-летний вратарь сборной Марокко Яссин Буну стал автором 11-го автогола на чемпионате мира 2026 года.

Произошло это в поединке третьего тура против сборной Гаити.

Автоголы на чемпионате мира 2026 года (11)

  • Яссин Буну (Марокко), в игре против Гаити
  • Махмуд Абунада (Катар), в игре против Боснии и Герцеговины
  • Абдувахид Нематов (Узбекистан), в игре против Португалии
  • Хассан Тамбакти (Саудовская Аравия), в игре против Испании
  • Кэмерон Бэрджесс (Австралия), в игре против США
  • Мохаммад Аль-Маннаи (Катар), в игре против Канады
  • Язан Аль-Араб (Иордания), в игре против Австрии
  • Аймен Хуссейн (Ирак), в игре против Норвегии
  • Мохамед Хани (Египет), в игре против Бельгии
  • Миро Мугайм (Швейцария), в игре против Катара
  • Дамьян Бобадилья (Парагвай), в игре против США

Сборные с наибольшим количеством автоголов на чемпионатах мира

  • 4 – Мексика
  • 4 – Марокко
  • 3 – Швейцария
  • 3 – Австралия

До повторения рекорда чемпионатов мира по количеству автоголов в одном розыгрыше турнира остался всего 1 гол в свои ворота.

Рекорд мировых первенств был зафиксирован на ЧМ-2018 – 12 автоголов.

Количество автоголов на каждом чемпионате мира

  • 1930 – 1
  • 1934 – 0
  • 1938 – 2
  • 1950 – 0
  • 1954 – 4
  • 1958 – 0
  • 1962 – 0
  • 1966 – 2
  • 1970 – 1
  • 1974 – 3
  • 1978 – 2
  • 1982 – 1
  • 1986 – 2
  • 1990 – 0
  • 1994 – 1
  • 1998 – 5
  • 2002 – 2
  • 2006 – 4
  • 2010 – 2
  • 2014 – 4
  • 2018 – 12
  • 2022 – 2
  • 2026 – 11
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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