На ЧМ-2026 был забит 11-й автогол. До повторения рекорда – только один

35-летний вратарь сборной Марокко Яссин Буну стал автором 11-го автогола на чемпионате мира 2026 года.

Произошло это в поединке третьего тура против сборной Гаити.

Автоголы на чемпионате мира 2026 года (11)

Яссин Буну (Марокко), в игре против Гаити

Махмуд Абунада (Катар), в игре против Боснии и Герцеговины

Абдувахид Нематов (Узбекистан), в игре против Португалии

Хассан Тамбакти (Саудовская Аравия), в игре против Испании

Кэмерон Бэрджесс (Австралия), в игре против США

Мохаммад Аль-Маннаи (Катар), в игре против Канады

Язан Аль-Араб (Иордания), в игре против Австрии

Аймен Хуссейн (Ирак), в игре против Норвегии

Мохамед Хани (Египет), в игре против Бельгии

Миро Мугайм (Швейцария), в игре против Катара

Дамьян Бобадилья (Парагвай), в игре против США

Сборные с наибольшим количеством автоголов на чемпионатах мира

4 – Мексика

4 – Марокко

3 – Швейцария

3 – Австралия

До повторения рекорда чемпионатов мира по количеству автоголов в одном розыгрыше турнира остался всего 1 гол в свои ворота.

Рекорд мировых первенств был зафиксирован на ЧМ-2018 – 12 автоголов.

Количество автоголов на каждом чемпионате мира