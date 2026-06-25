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Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 10:06 | Обновлено 25 июня 2026, 11:25
921
0

ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала контракт с опытным украинским защитником

Петр Стасюк остается в Черновцах

25 июня 2026, 10:06 | Обновлено 25 июня 2026, 11:25
921
0
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала контракт с опытным украинским защитником
ФК Буковина
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Черновицкая Буковина официально объявила о подписании нового контракта с украинским защитником Петром Стасюком. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

По официальной информации, фланговый защитник продлил сотрудничество с футбольным клубом «Буковина» еще на один год. Согласно новому контракту, 31-летний футболист будет выступать за желто-черных до 30 июня 2027 года.

«Желаем Петру успешного продолжения карьеры в составе Буковины, крепкого здоровья, новых профессиональных свершений и как можно больше ярких матчей в футболке желто-черных. Его профессионализм, невероятная работоспособность на фланге и высокий уровень игровой дисциплины стали настоящим эталоном надежности и помогли нашей команде уверенно завоевать золотые медали Первой лиги», – говорится в сообщении.

Петр Стасюк присоединился к «желто-черной» семье в июле 2025 года. Всего в 33 сыгранных поединках за Буковину Стасюк отметился двумя голами и отдал 7 результативных передач.

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Петр Стасюк Буковина Черновцы продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
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