ВИДЕО. «Инопланетяне похитят игроков». Странный прогноз на ЧМ

Матч чемпионата мира между Шотландией и Бразилией привлек внимание не только из-за футбола.

Перед игрой в Майами вирусным стал странный прогноз известной бразильской спиритуалистки Во Баияны, на которую в соцсетях подписаны более 24 миллионов человек.

Женщина заявила, что ей несколько раз снилось, как во время матча на стадионе появляются инопланетные корабли и похищают футболистов и болельщиков. По ее словам, сначала на поле должен был прилететь один корабль, а затем – еще больший «материнский корабль».

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В видео Во Баияна эмоционально рассказывала, что видела «крики, слезы и страдания», а также призывала людей быть осторожными. Конечно, никаких доказательств своим словам она не предоставила.

Несмотря на абсурдность прогноза, история быстро разлетелась по соцсетям. Фанаты Шотландии и Бразилии начали массово шутить о возможном «похищении» футболистов, Неймара, Винисиуса Жуниора, арбитров и даже тренеров.

В итоге никакого вторжения инопланетян не произошло. Матч завершился обычной футбольной победой Бразилии над Шотландией со счетом 3:0.