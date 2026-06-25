ВИДЕО. «Инопланетяне похитят игроков». Странный прогноз на ЧМ
Известная экстрасенс сделала громкое заявление
Матч чемпионата мира между Шотландией и Бразилией привлек внимание не только из-за футбола.
Перед игрой в Майами вирусным стал странный прогноз известной бразильской спиритуалистки Во Баияны, на которую в соцсетях подписаны более 24 миллионов человек.
Женщина заявила, что ей несколько раз снилось, как во время матча на стадионе появляются инопланетные корабли и похищают футболистов и болельщиков. По ее словам, сначала на поле должен был прилететь один корабль, а затем – еще больший «материнский корабль».
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В видео Во Баияна эмоционально рассказывала, что видела «крики, слезы и страдания», а также призывала людей быть осторожными. Конечно, никаких доказательств своим словам она не предоставила.
Несмотря на абсурдность прогноза, история быстро разлетелась по соцсетям. Фанаты Шотландии и Бразилии начали массово шутить о возможном «похищении» футболистов, Неймара, Винисиуса Жуниора, арбитров и даже тренеров.
В итоге никакого вторжения инопланетян не произошло. Матч завершился обычной футбольной победой Бразилии над Шотландией со счетом 3:0.
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