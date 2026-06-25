Чехия – Мексика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы А ЧМ-2026 25 июня в 04:00 по Киеву
В ночь на 25 июня сборные Чехии и Мексики проведут матч третьего тура группы А чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на стадионе Ацтека в Мехико. Встреча начнется в 04:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Чехией и Мексикой в квартете А на мундиале играют команды Южной Кореи и Южной Африки.
Наставник Чехии – Мирослав Коубек. Сборную Мексики тренирует Хавьер Агирре.
Календарь и результаты матчей в группе С ЧМ-2026:
- 11.06. 22:00. Мексика – ЮАР – 2:0
- 12.06. 05:00. Южная Корея – Чехия – 2:1
- 18.06. 19:00. Чехия – Южная Африка – 1:1
- 19.06. 04:00. Мексика – Южная Корея – 1:0
- 25.06. 04:00. Южная Африка – Южная Корея
- 25.06. 04:00. Чехия – Мексика
Чехия – Мексика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа С
|Группа С
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|25.06.26 Шотландия 0:3 Бразилия20.06.26 Бразилия 3:0 Гаити14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко
|7
|2
|Марокко
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|25.06.26 Марокко 4:2 Гаити20.06.26 Шотландия 0:1 Марокко14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко
|7
|3
|Шотландия
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|25.06.26 Шотландия 0:3 Бразилия20.06.26 Шотландия 0:1 Марокко14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия
|3
|4
|Гаити
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|25.06.26 Марокко 4:2 Гаити20.06.26 Бразилия 3:0 Гаити14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия
|0
|
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