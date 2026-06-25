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Чемпионат мира
25 июня 2026, 04:00 |
307
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Чехия – Мексика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы А ЧМ-2026 25 июня в 04:00 по Киеву

25 июня 2026, 04:00 |
307
0
Чехия – Мексика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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В ночь на 25 июня сборные Чехии и Мексики проведут матч третьего тура группы А чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на стадионе Ацтека в Мехико. Встреча начнется в 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Чехией и Мексикой в квартете А на мундиале играют команды Южной Кореи и Южной Африки.

Наставник Чехии – Мирослав Коубек. Сборную Мексики тренирует Хавьер Агирре.

Календарь и результаты матчей в группе С ЧМ-2026:

  • 11.06. 22:00. Мексика – ЮАР – 2:0
  • 12.06. 05:00. Южная Корея – Чехия – 2:1
  • 18.06. 19:00. Чехия – Южная Африка – 1:1
  • 19.06. 04:00. Мексика – Южная Корея – 1:0
  • 25.06. 04:00. Южная Африка – Южная Корея
  • 25.06. 04:00. Чехия – Мексика

Чехия – Мексика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа С

Группа С Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бразилия 3 2 1 0 7 - 1 25.06.26 Шотландия 0:3 Бразилия20.06.26 Бразилия 3:0 Гаити14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко 7
2 Марокко 3 2 1 0 6 - 3 25.06.26 Марокко 4:2 Гаити20.06.26 Шотландия 0:1 Марокко14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко 7
3 Шотландия 3 1 0 2 1 - 4 25.06.26 Шотландия 0:3 Бразилия20.06.26 Шотландия 0:1 Марокко14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия 3
4 Гаити 3 0 0 3 2 - 8 25.06.26 Марокко 4:2 Гаити20.06.26 Бразилия 3:0 Гаити14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия 0
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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