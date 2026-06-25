В ночь на 25 июня сборные Чехии и Мексики проведут матч третьего тура группы А чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на стадионе Ацтека в Мехико. Встреча начнется в 04:00 по Киеву.

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Вместе с Чехией и Мексикой в квартете А на мундиале играют команды Южной Кореи и Южной Африки.

Наставник Чехии – Мирослав Коубек. Сборную Мексики тренирует Хавьер Агирре.

Календарь и результаты матчей в группе С ЧМ-2026:

11.06. 22:00. Мексика – ЮАР – 2:0

– ЮАР – 2:0 12.06. 05:00. Южная Корея – Чехия – 2:1

– Чехия – 2:1 18.06. 19:00. Чехия – Южная Африка – 1:1

19.06. 04:00. Мексика – Южная Корея – 1:0

– Южная Корея – 1:0 25.06. 04:00. Южная Африка – Южная Корея

25.06. 04:00. Чехия – Мексика

Чехия – Мексика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа С