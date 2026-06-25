ФОТО. Гол и ассист. Определен лучший игрок матча Марокко – Гаити
Ашраф Хакими был награжден индивидуальным призом
Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими стал лучшим футболистом в матче третьего тура ЧМ-2026 против Гаити.
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Хакими в заключительном поединке группового этапа забил свой первый мяч на мундиалях, а позже оформил еще и ассист.
Благодаря стараниям Хакими и его партнеров сборная Марокко совершила камбэк и одержала победу – 4:2.
Марокканцы завершили этап на втором месте в группе С (7 очков) и вышли в плей-офф.
ФОТО. Гол и ассист. Определен лучший игрок матча Марокко – Гаити
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