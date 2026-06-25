А где Сон Хин Мин? Названы составы на матч ЧМ-2026 ЮАР – Южная Корея

Главные тренеры сборных ЮАР и Южной Кореи – Хуго Броос и Хон Мен Бо – выбрали стартовые составы на матч третьего тура группы А на чемпионате мира 2026.

Местом проведения поединка станет арена «Estadio BBVA» в мексиканском Монтеррее. Начало игры – в 04:00 по киевскому времени.

Корейский тренер удивил выбором состава, так как проигнорировал известного нападающего Сон Хын Мина.

Обе команды претендуют на плей-офф. Южная Корея набрала три балла после двух туров, в то время как ЮАР – только один.

Стартовые составы на матч ЮАР – Южная Корея: