А где Сон Хин Мин? Названы составы на матч ЧМ-2026 ЮАР – Южная Корея
Встреча третьего тура группы А начнется 25 июня в 04:00 по Киеву
Главные тренеры сборных ЮАР и Южной Кореи – Хуго Броос и Хон Мен Бо – выбрали стартовые составы на матч третьего тура группы А на чемпионате мира 2026.
Местом проведения поединка станет арена «Estadio BBVA» в мексиканском Монтеррее. Начало игры – в 04:00 по киевскому времени.
Корейский тренер удивил выбором состава, так как проигнорировал известного нападающего Сон Хын Мина.
Обе команды претендуют на плей-офф. Южная Корея набрала три балла после двух туров, в то время как ЮАР – только один.
Стартовые составы на матч ЮАР – Южная Корея:
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