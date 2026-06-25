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Чемпионат мира
25 июня 2026, 03:18 | Обновлено 25 июня 2026, 03:22
63
0

А где Сон Хин Мин? Названы составы на матч ЧМ-2026 ЮАР – Южная Корея

Встреча третьего тура группы А начнется 25 июня в 04:00 по Киеву

25 июня 2026, 03:18 | Обновлено 25 июня 2026, 03:22
63
0
А где Сон Хин Мин? Названы составы на матч ЧМ-2026 ЮАР – Южная Корея
Getty Images/Global Images Ukraine
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Главные тренеры сборных ЮАР и Южной Кореи – Хуго Броос и Хон Мен Бо – выбрали стартовые составы на матч третьего тура группы А на чемпионате мира 2026.

Местом проведения поединка станет арена «Estadio BBVA» в мексиканском Монтеррее. Начало игры – в 04:00 по киевскому времени.

Корейский тренер удивил выбором состава, так как проигнорировал известного нападающего Сон Хын Мина.

Обе команды претендуют на плей-офф. Южная Корея набрала три балла после двух туров, в то время как ЮАР – только один.

Стартовые составы на матч ЮАР – Южная Корея:

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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