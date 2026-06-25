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Чемпионат мира
25 июня 2026, 02:45 | Обновлено 25 июня 2026, 02:56
207
0

ФОТО. Неймар вышел на матч ЧМ! Для него это первая игра за Бразилию с 2023

Карло Анчелотти выпустил Неймара на поединок с Шотландией на 76-й минуте

25 июня 2026, 02:45 | Обновлено 25 июня 2026, 02:56
207
0
ФОТО. Неймар вышел на матч ЧМ! Для него это первая игра за Бразилию с 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
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34-летний звездный Неймар появился на поле в матче 3-го тура группы С чемпионата мира 2026 Шотландия – Бразилия.

Наставник бразильской команды Карло Анчелотти выпустил Неймара на 75-й минуте поединка, заменив Матеуса Кунью.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Неймара это первый поединка в футболе сборной Бразилии с октября 2023 года.

Неймар приехал на свой четвертый мундиаль с травмой и успел частично восстановиться. Анчелотти на пресс-конференции анонсировал появление Неймара в игре с Шотландией, заявив, что звезда бразильского футбола находится в хорошей форме.

ФОТО. Неймар вышел на матч ЧМ! Для него это первая игра за Бразилию с 2023

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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