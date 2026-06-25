ФОТО. Неймар вышел на матч ЧМ! Для него это первая игра за Бразилию с 2023
Карло Анчелотти выпустил Неймара на поединок с Шотландией на 76-й минуте
34-летний звездный Неймар появился на поле в матче 3-го тура группы С чемпионата мира 2026 Шотландия – Бразилия.
Наставник бразильской команды Карло Анчелотти выпустил Неймара на 75-й минуте поединка, заменив Матеуса Кунью.
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Для Неймара это первый поединка в футболе сборной Бразилии с октября 2023 года.
Неймар приехал на свой четвертый мундиаль с травмой и успел частично восстановиться. Анчелотти на пресс-конференции анонсировал появление Неймара в игре с Шотландией, заявив, что звезда бразильского футбола находится в хорошей форме.
ФОТО. Неймар вышел на матч ЧМ! Для него это первая игра за Бразилию с 2023
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