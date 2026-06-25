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Чемпионат мира
25 июня 2026, 01:55 | Обновлено 25 июня 2026, 02:15
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ВИДЕО. Винисиус все-таки оформил дубль Шотландии, забив ударом головой

Вини забил второй мяч в поединке 3-го тура ЧМ-2026 на 45+3-й минуте, 2:0 в пользу Бразилии

25 июня 2026, 01:55 | Обновлено 25 июня 2026, 02:15
38
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ВИДЕО. Винисиус все-таки оформил дубль Шотландии, забив ударом головой
Getty Images/Global Images Ukraine
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Звездный вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор все-таки сумел оформить дубль в ворота Шотландии в матче 3-го тура группы С чемпионата мира 2026.

На 45+3-й минуте Вини забил ударом головой после навеса от Бруно Гимараеса. Винисиус сделал счет 2:0 в пользу бразильцев, команды ушли на перерыв.

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Свой первый гол в этой встрече Винисиус забил на 7-й минуте. На 22-й он также поразил ворота соперников, но тогда рефери зафиксировал фол с его стороны против Джека Хендри при отборе мяча.

Матч Шотландии и Бразилии стартовал 25 июня в 01:00 по Киеву на стадионе Хард Рок в Майами Гарденс.

❗️ ВИДЕО. Винисиус все-таки оформил дубль Шотландии, забив ударом головой

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Шотландия – Бразилия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Винисиус Жуниор сборная Бразилии по футболу сборная Шотландии по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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