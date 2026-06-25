Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. GOAT vs goats: Джокович снялся в рекламной кампании для Lacoste
Другие новости
25 июня 2026, 00:48 |
24
0

ВИДЕО. GOAT vs goats: Джокович снялся в рекламной кампании для Lacoste

Новак официально стал амбассадором бренда в 2017 году

25 июня 2026, 00:48 |
24
0
ВИДЕО. GOAT vs goats: Джокович снялся в рекламной кампании для Lacoste
Instagram
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович снялся в необычной рекламной кампании для бренда Lacoste.

Джокович официально стал глобальным амбассадором французского бренда в 2017 году. Компания сняла рекламное видео, где Ноле... в окружении нескольких коз.

Серб является одним из величайших теннисистов в истории, за что получил прозвище «G.O.A.T.» (Greatest of All Time – Величайший всех времен). Goat также означает «козел» на английском языке. Компания Lacoste регулярно выпускает «вирусные» видео с теннисистом и на этот раз решила обыграть это двойное значение в своей новой рекламной кампании.

На ней Новак изображен во время занятия йогой, после чего его постепенно окружают несколько коз.

«Мастер-класс по йоге. Баланс. Концентрация. Дисциплина. Стремление к величию принимает разные формы. GOAT на любом корте», – описание видео от Lacoste.

По теме:
ФОТО. Самой сексуальной футболистке мира сделали предложение на пляже
ФОТО. Жена звезды сборной Украины очаровала нежным образом
ФОТО. Роналдиньо возвращается в футбол? Клуб Серии C показал форму с Ронни
Новак Джокович lifestyle видео
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Футбол | 24 июня 2026, 07:25 4
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф

В 1/16 финала вышли Мексика, США, Германия, Аргентина, Франция, Норвегия, Колумбия

Элина СВИТОЛИНА: «Мы боролись не только друг с другом, но и с солнцем»
Теннис | 24 июня 2026, 06:10 4
Элина СВИТОЛИНА: «Мы боролись не только друг с другом, но и с солнцем»
Элина СВИТОЛИНА: «Мы боролись не только друг с другом, но и с солнцем»

Украинка прокомментировала победу над Самсоновой на старте Бад-Хомбурга

Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Футбол | 24.06.2026, 07:27
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Футбол | 24.06.2026, 21:55
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Волейбол | 24.06.2026, 19:55
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
23.06.2026, 09:56 22
Футбол
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
23.06.2026, 14:44 2
Теннис
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
23.06.2026, 03:50 11
Футбол
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
24.06.2026, 10:23 7
Футбол
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
24.06.2026, 06:42 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
24.06.2026, 07:14 22
Футбол
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
23.06.2026, 07:37 6
Бокс
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
23.06.2026, 07:57 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем