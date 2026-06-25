ВИДЕО. GOAT vs goats: Джокович снялся в рекламной кампании для Lacoste
Новак официально стал амбассадором бренда в 2017 году
Легендарный сербский теннисист Новак Джокович снялся в необычной рекламной кампании для бренда Lacoste.
Джокович официально стал глобальным амбассадором французского бренда в 2017 году. Компания сняла рекламное видео, где Ноле... в окружении нескольких коз.
Серб является одним из величайших теннисистов в истории, за что получил прозвище «G.O.A.T.» (Greatest of All Time – Величайший всех времен). Goat также означает «козел» на английском языке. Компания Lacoste регулярно выпускает «вирусные» видео с теннисистом и на этот раз решила обыграть это двойное значение в своей новой рекламной кампании.
На ней Новак изображен во время занятия йогой, после чего его постепенно окружают несколько коз.
«Мастер-класс по йоге. Баланс. Концентрация. Дисциплина. Стремление к величию принимает разные формы. GOAT на любом корте», – описание видео от Lacoste.
“The Masterclass of Yoga“— Lacoste (@Lacoste) June 23, 2026
Balance.
Focus.
Discipline.
The pursuit of greatness takes
many forms. ⁰⁰The 🐐 of every court.
Featuring @DjokerNole
Directed by Max Siedentopf pic.twitter.com/FwQsjRTPnS
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