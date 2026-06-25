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Чемпионат мира
Шотландия
25.06.2026 01:00 - : -
Бразилия
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Чемпионат мира
25 июня 2026, 01:00 |
559
0

Шотландия – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы С ЧМ-2026 25 июня в 01:00

25 июня 2026, 01:00 |
559
0
Шотландия – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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В ночь на 25 июня сборные Шотландии и Бразилии проведут матч третьего тура группы С чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Встреча начнется в 01:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Шотландией и Бразилией в квартете С на мундиале играют команды Гаити и Марокко.

Наставник Шотландии – Стив Кларк. Сборную Бразилии тренирует Карло Анчелотти.

Календарь и результаты матчей в группе С ЧМ-2026:

  • 14.06. 01:00. Бразилия – Марокко – 1:1
  • 14.06. 04:00. Гаити – Шотландия – 0:1
  • 20.06. 01:00. Шотландия – Марокко – 0:1
  • 20.06. 03:30. Бразилия – Гаити – 3:0
  • 25.06. 01:00. Шотландия – Бразилия
  • 25.06. 01:00. Марокко – Гаити

Шотландия – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Шотландия – Бразилия
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Трансляция матча В эфире

Группа С

Группа С Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бразилия 2 1 1 0 4 - 1 25.06.26 01:00 Шотландия - Бразилия20.06.26 Бразилия 3:0 Гаити14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко 4
2 Марокко 2 1 1 0 2 - 1 25.06.26 01:00 Марокко - Гаити20.06.26 Шотландия 0:1 Марокко14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко 4
3 Шотландия 2 1 0 1 1 - 1 25.06.26 01:00 Шотландия - Бразилия20.06.26 Шотландия 0:1 Марокко14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия 3
4 Гаити 2 0 0 2 0 - 4 25.06.26 01:00 Марокко - Гаити20.06.26 Бразилия 3:0 Гаити14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия 0
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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