В ночь на 25 июня сборные Шотландии и Бразилии проведут матч третьего тура группы С чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Встреча начнется в 01:00 по Киеву.

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Вместе с Шотландией и Бразилией в квартете С на мундиале играют команды Гаити и Марокко.

Наставник Шотландии – Стив Кларк. Сборную Бразилии тренирует Карло Анчелотти.

Календарь и результаты матчей в группе С ЧМ-2026:

14.06. 01:00. Бразилия – Марокко – 1:1

14.06. 04:00. Гаити – Шотландия – 0:1

– 0:1 20.06. 01:00. Шотландия – Марокко – 0:1

– 0:1 20.06. 03:30. Бразилия – Гаити – 3:0

– Гаити – 3:0 25.06. 01:00. Шотландия – Бразилия

25.06. 01:00. Марокко – Гаити

Шотландия – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа С