Шотландия – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы С ЧМ-2026 25 июня в 01:00
В ночь на 25 июня сборные Шотландии и Бразилии проведут матч третьего тура группы С чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Встреча начнется в 01:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Шотландией и Бразилией в квартете С на мундиале играют команды Гаити и Марокко.
Наставник Шотландии – Стив Кларк. Сборную Бразилии тренирует Карло Анчелотти.
Календарь и результаты матчей в группе С ЧМ-2026:
- 14.06. 01:00. Бразилия – Марокко – 1:1
- 14.06. 04:00. Гаити – Шотландия – 0:1
- 20.06. 01:00. Шотландия – Марокко – 0:1
- 20.06. 03:30. Бразилия – Гаити – 3:0
- 25.06. 01:00. Шотландия – Бразилия
- 25.06. 01:00. Марокко – Гаити
Шотландия – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа С
|Группа С
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|25.06.26 01:00 Шотландия - Бразилия20.06.26 Бразилия 3:0 Гаити14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко
|4
|2
|Марокко
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|25.06.26 01:00 Марокко - Гаити20.06.26 Шотландия 0:1 Марокко14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко
|4
|3
|Шотландия
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|25.06.26 01:00 Шотландия - Бразилия20.06.26 Шотландия 0:1 Марокко14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия
|3
|4
|Гаити
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|25.06.26 01:00 Марокко - Гаити20.06.26 Бразилия 3:0 Гаити14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия
|0
|
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