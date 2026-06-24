ВИДЕО. Начало камбека? Канада отыграла один мяч в Швейцарии

24 июня состоится матч третьего тура группы В чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Канады. Матч проходит на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере.

На 76-й минуте встречи нападающий сборной Канады Промис Дэвид отквитал для своей команды один гол – 1:2.

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Нападающий в падении замкнул передачу фактически в пустые ворота.

ВИДЕО. Начало камбэка? Канада отыграла один мяч у Швейцарии