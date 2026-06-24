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  4. ВИДЕО. Начало камбека? Канада отыграла один мяч в Швейцарии
Чемпионат мира
24 июня 2026, 23:40 |
43
0

ВИДЕО. Начало камбека? Канада отыграла один мяч в Швейцарии

На 76-й минуте забитым мячом отличился Промис Дэвид

24 июня 2026, 23:40 |
43
0
ВИДЕО. Начало камбека? Канада отыграла один мяч в Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine
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24 июня состоится матч третьего тура группы В чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Канады. Матч проходит на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере.

На 76-й минуте встречи нападающий сборной Канады Промис Дэвид отквитал для своей команды один гол – 1:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Нападающий в падении замкнул передачу фактически в пустые ворота.

ВИДЕО. Начало камбэка? Канада отыграла один мяч у Швейцарии

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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