Чемпионат мира24 июня 2026, 23:40 |
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ВИДЕО. Начало камбека? Канада отыграла один мяч в Швейцарии
На 76-й минуте забитым мячом отличился Промис Дэвид
24 июня 2026, 23:40 |
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24 июня состоится матч третьего тура группы В чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Канады. Матч проходит на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере.
На 76-й минуте встречи нападающий сборной Канады Промис Дэвид отквитал для своей команды один гол – 1:2.
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Нападающий в падении замкнул передачу фактически в пустые ворота.
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