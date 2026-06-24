Лига Европы24 июня 2026, 23:05 | Обновлено 24 июня 2026, 23:21
370
3
Динамо назвало стоимость билетов на матч в Лиге Европы
На матч против «Университати» можно попасть за 600 – 7000 грн
24 июня 2026, 23:05 | Обновлено 24 июня 2026, 23:21
370
Подпишитесь на новости Sport.ua
В четверг, 9 июля, «Динамо» начинает свой путь в Лиге Европы УЕФА сезона 2026/2027. В первом квалификационном раунде «бело-синие» встретятся с румынской «Университатей» из Клуж-Напоки.
Поединок состоится в Люблине на стадионе «Мотор Люблин Арена», начало – в 19:00 по местному времени (20.00 по киевскому).
Стоимость билетов составляет от 49 до 600 польских злотых (600 – 7000 грн).
Победитель пары «Динамо» – «Университатя» сыграет против ПАОКа. Если «Динамо» уступит румынам, тогда в Лиге конференций сыграет против «Бранна».
Читайте также:Игорь СУРКИС: «Пономаренко не продается»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 июня 2026, 20:28 0
Георгий начал тренировки раньше всех
Футбол | 24 июня 2026, 08:43 7
Нападающий принял участие в опросе на английском языке
Бокс | 24.06.2026, 08:57
Теннис | 24.06.2026, 17:41
Футбол | 24.06.2026, 09:32
Популярные новости
24.06.2026, 07:27 12
23.06.2026, 14:44 2
22.06.2026, 17:01 20
24.06.2026, 15:42 119
23.06.2026, 01:24
23.06.2026, 08:49 18
23.06.2026, 09:56 22
23.06.2026, 03:50 11
В дворах малеча грає краще, ніж ця динамівська сім'я бездар.
Суркіс окуїв
Нещастя