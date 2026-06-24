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Лига Европы
24 июня 2026, 23:05 | Обновлено 24 июня 2026, 23:21
370
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Динамо назвало стоимость билетов на матч в Лиге Европы

На матч против «Университати» можно попасть за 600 – 7000 грн

24 июня 2026, 23:05 | Обновлено 24 июня 2026, 23:21
370
3 Comments
Динамо назвало стоимость билетов на матч в Лиге Европы
ФК Динамо
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В четверг, 9 июля, «Динамо» начинает свой путь в Лиге Европы УЕФА сезона 2026/2027. В первом квалификационном раунде «бело-синие» встретятся с румынской «Университатей» из Клуж-Напоки.

Поединок состоится в Люблине на стадионе «Мотор Люблин Арена», начало – в 19:00 по местному времени (20.00 по киевскому).

Стоимость билетов составляет от 49 до 600 польских злотых (600 – 7000 грн).

Победитель пары «Динамо» – «Университатя» сыграет против ПАОКа. Если «Динамо» уступит румынам, тогда в Лиге конференций сыграет против «Бранна».

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Университатя Клуж Динамо Киев Динамо - Университатя Клуж
Руслан Полищук Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 3
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7000 грн - це за шо? За команду уйобків, яка не здатна зробити трьох пасів, щоб не втратити м'яч 
В дворах малеча грає краще, ніж ця динамівська сім'я бездар.

Суркіс окуїв
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+1
За такой гавнофутбол и испорченные нервы суркисы должны ещё доплачивать своим балельщикам...
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+1
Не піду якщо навіть заплатять мені. Шлімазл є шлімазл
Нещастя 
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+1
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