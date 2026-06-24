Динамо назвало стоимость билетов на матч в Лиге Европы

В четверг, 9 июля, «Динамо» начинает свой путь в Лиге Европы УЕФА сезона 2026/2027. В первом квалификационном раунде «бело-синие» встретятся с румынской «Университатей» из Клуж-Напоки.

Поединок состоится в Люблине на стадионе «Мотор Люблин Арена», начало – в 19:00 по местному времени (20.00 по киевскому).

Стоимость билетов составляет от 49 до 600 польских злотых (600 – 7000 грн).

Победитель пары «Динамо» – «Университатя» сыграет против ПАОКа. Если «Динамо» уступит румынам, тогда в Лиге конференций сыграет против «Бранна».