ВИДЕО. Как Катар отыграл один гол в Боснии на ЧМ-2026

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Боснии и Герцеговины после первого тайма ведет в счете против Катара – 2:1.

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До перерыва сборная Катара сократила отставание. На 42-й минуте опытный нападающий Хасан Аль-Хайдос отличился забитым мячом и вернул интригу в матч.

Напомним, перед заключительным туром обе сборные имели по одному очку, поэтому победа чрезвычайно важна в борьбе за выход в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года.

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