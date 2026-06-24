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  4. ВИДЕО. Как Катар отыграл один гол в Боснии на ЧМ-2026
Чемпионат мира
24 июня 2026, 22:50 |
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ВИДЕО. Как Катар отыграл один гол в Боснии на ЧМ-2026

На 42-й минуте забил Аль-Хайдос

24 июня 2026, 22:50 |
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0
ВИДЕО. Как Катар отыграл один гол в Боснии на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Боснии и Герцеговины после первого тайма ведет в счете против Катара – 2:1.

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До перерыва сборная Катара сократила отставание. На 42-й минуте опытный нападающий Хасан Аль-Хайдос отличился забитым мячом и вернул интригу в матч.

Напомним, перед заключительным туром обе сборные имели по одному очку, поэтому победа чрезвычайно важна в борьбе за выход в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года.

ВИДЕО. Как Катар отыграл один гол в Боснии на ЧМ-2026

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Катар сборная Боснии и Герцеговины по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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