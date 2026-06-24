ВИДЕО. Как Катар отыграл один гол в Боснии на ЧМ-2026
На 42-й минуте забил Аль-Хайдос
В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Боснии и Герцеговины после первого тайма ведет в счете против Катара – 2:1.
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До перерыва сборная Катара сократила отставание. На 42-й минуте опытный нападающий Хасан Аль-Хайдос отличился забитым мячом и вернул интригу в матч.
Напомним, перед заключительным туром обе сборные имели по одному очку, поэтому победа чрезвычайно важна в борьбе за выход в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года.
ВИДЕО. Как Катар отыграл один гол в Боснии на ЧМ-2026
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