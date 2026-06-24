Младен БАРТУЛОВИЧ: «Это очень хорошее усиление для нашего клуба»
Младен Бартулович дал первый комментарий после начала сборов
Главный тренер «Харькова» Младен Бартулович поделился эмоциями после выхода команды из отпуска, рассказал о форме команды, новичках и прочем.
– С какими эмоциями вернулись к работе после отпуска?
– Соскучился по ребятам, очень хотел работать. Большое желание работать у всех – вижу это и в моем штабе, и у себя, и у ребят. Это вдохновляет меня.
– Вообще-то футбольные тренеры во время отпуска могут не думать о футболе?
– Нет, всегда думаешь, всегда что-то делаешь: анализируешь, смотришь игроков и постоянно работаешь. Но всегда хочется тоже уделить внимание семье и провести с ней время.
– Они тоже скучают?
– Да, они тоже скучают, и это короткий период, когда можно им дать немного времени.
– Какая форма игроков? Все ли вернулись в нужном весе, в нужных кондициях, как вы ожидали?
– Конечно, мы контролировали этот процесс. У них была домашняя программа, и они все выполняли, потому что знают, что у нас сразу начинаются матчи, очень хорошие матчи на сборах. Они профессионалы и понимают, что нужно готовиться, и много отдыхать не могут.
– Давайте о новичках. Уже Парако, Яцык – первая тренировка с командой. Что сегодня увидели в них?
– Желание помочь нам. Яцыка я и так знал как очень качественного игрока. И Парако – тоже игрок нашего чемпионата, хорошо себя проявивший в «Кривбассе» в прошлом сезоне. Я считаю, что эти игроки нам помогут, усилят конкуренцию и нашу команду.
– Сегодня на тренировке уже присутствовал советник президента Николай Павлов. Видели, что вы с ним общались. Что обсуждали прежде всего?
– Многое. С таким человеком, имеющим такой опыт, можно разговаривать днями. Я считаю, что это очень хорошее усиление для нашего клуба в целом. У него большой опыт, и он может всем нам помочь своими подсказками, советами. Это очень хорошо, я считаю.
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