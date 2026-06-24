Де Дзерби в Тоттенхэме указал на дверь экс-игроку Шахтера

26-летний вингер «Тоттенхэма» Манор Соломон, который известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», оказался не нужен лондонскому клубу.

Минувший сезон Соломон провел в аренде. Первые полгода он играл за «Вильярреал» в Испании, а затем перешел в итальянскую «Фиорентину».

Летом Соломон рассчитывал вернуться в «Тоттенхэм» и стать важным игроком в команде Роберто Де Дзерби, с которым пересекался в «Шахтере», но итальянец лично проинформировал израильтянина, что на него не рассчитывает и заявил, что клуб попытается подыскать для Манора новое место работы.

Соломон перешел в «Тоттенхэм» летом 2023 года из «Шахтера» на правах свободного агента. С тех пор футболист сыграл лишь 6 официальных поединков за «шпор», регулярно оказываясь ненужным наставникам лондонской команды.