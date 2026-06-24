Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Де Дзерби в Тоттенхэме указал на дверь экс-игроку Шахтера
Англия
24 июня 2026, 21:23 |
1251
0

Де Дзерби в Тоттенхэме указал на дверь экс-игроку Шахтера

Итальянский наставник не рассчитывает на Манора Соломона

24 июня 2026, 21:23 |
1251
0
Де Дзерби в Тоттенхэме указал на дверь экс-игроку Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон (№ 10)
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

26-летний вингер «Тоттенхэма» Манор Соломон, который известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», оказался не нужен лондонскому клубу.

Минувший сезон Соломон провел в аренде. Первые полгода он играл за «Вильярреал» в Испании, а затем перешел в итальянскую «Фиорентину».

Летом Соломон рассчитывал вернуться в «Тоттенхэм» и стать важным игроком в команде Роберто Де Дзерби, с которым пересекался в «Шахтере», но итальянец лично проинформировал израильтянина, что на него не рассчитывает и заявил, что клуб попытается подыскать для Манора новое место работы.

Соломон перешел в «Тоттенхэм» летом 2023 года из «Шахтера» на правах свободного агента. С тех пор футболист сыграл лишь 6 официальных поединков за «шпор», регулярно оказываясь ненужным наставникам лондонской команды.

По теме:
Шахтер и Полесье нацелились на форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал нового голкипера
Шахтер может заключить громкую трансферную сделку с клубом АПЛ или Ла Лиги
Манор Соломон Тоттенхэм Роберто Де Дзерби трансферы АПЛ Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Football London
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победа Канады и гол Джеко. Расклад от Романа Безуса в группе B
Футбол | 24 июня 2026, 20:29 0
Победа Канады и гол Джеко. Расклад от Романа Безуса в группе B
Победа Канады и гол Джеко. Расклад от Романа Безуса в группе B

Бывший полузащитник сборной Украины считает, что первое место в квартете займут хозяева Мундиаля

ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
Футбол | 24 июня 2026, 07:14 13
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу

«Лехию» покинули Сарнавский, Дячук и Царенко

Свитолина снялась с турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге из-за травмы
Теннис | 24.06.2026, 17:41
Свитолина снялась с турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге из-за травмы
Свитолина снялась с турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге из-за травмы
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Футбол | 24.06.2026, 08:02
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Футбол | 24.06.2026, 09:32
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чемпион предупредил Верховена: Тебе не нужен бой. Усик – король реваншей
Чемпион предупредил Верховена: Тебе не нужен бой. Усик – король реваншей
23.06.2026, 01:24
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
24.06.2026, 15:42 124
Футбол
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
23.06.2026, 20:55 13
Теннис
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
24.06.2026, 07:25 4
Футбол
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
23.06.2026, 03:50 11
Футбол
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
24.06.2026, 08:43 7
Футбол
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
24.06.2026, 10:23 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем