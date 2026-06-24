Во вторник, 24 июня, состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся Босния и Герцеговина и Катар.

Матч пройдет на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Команду Боснии и Герцеговины возглавляет Сергей Барбарез, а сборную Катара тренирует Хулен Лопетеги.

Накануне встречи тренерские штабы обеих команд объявили стартовые составы на решающий матч группового этапа чемпионата мира.

Босния и Герцеговина: Василь, Колашинац, Катич, Раделич, Малич, Башич, Шуньич, Демирович, Алайбегович, Байрактаревич, Джеко.

Катар: Абунада, Мигел, Лай, Габер, Хухи, Аль-Браке, Будиаф, Фатхи, Эдмилсон Жуниор, Аль-Хайдос, Афиф.