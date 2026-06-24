Атлетико подписал чемпиона Европы. Названа сумма трансфера
Алехандро Гримальдо покинет Байер
Испанский левый защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо вскоре перейдет в мадридский «Атлетико», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма трансфера 30-летнего футболиста составит 20 миллионов евро с учетом бонусов. Сам игрок хотел перейти только в «Атлетико» и ещё неделю назад согласовал все личные условия с клубом.
В сезоне 2024/25 Алехандро Гримальдо провёл 46 матчей на клубном уровне, отличившись 14 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Европы 2024 года в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» подаст жалобу на «Барселону».
🚨❤️🤍 Alejandro Grimaldo to Atlético Madrid, here we go! Verbal agreement in place between all parties.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026
Bayer Leverkusen accept final proposal worth over €20m as total package with add-ons.
Grimaldo only wanted Atléti, personal terms agreed last week — and deal now in place. pic.twitter.com/oCK9YMWcab
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