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Испания
24 июня 2026, 19:20 |
769
0

Атлетико подписал чемпиона Европы. Названа сумма трансфера

Алехандро Гримальдо покинет Байер

24 июня 2026, 19:20 |
769
0
Атлетико подписал чемпиона Европы. Названа сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гримальдо
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Испанский левый защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо вскоре перейдет в мадридский «Атлетико», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 30-летнего футболиста составит 20 миллионов евро с учетом бонусов. Сам игрок хотел перейти только в «Атлетико» и ещё неделю назад согласовал все личные условия с клубом.

В сезоне 2024/25 Алехандро Гримальдо провёл 46 матчей на клубном уровне, отличившись 14 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Европы 2024 года в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» подаст жалобу на «Барселону».

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Байер трансферы Алехандро Гримальдо трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Атлетико Мадрид Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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