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  4. Роман ВАНТУХ: «Для меня очень важно вернуться домой»
Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 22:39 |
196
0

Роман ВАНТУХ: «Для меня очень важно вернуться домой»

Украинский левый защитник прокомментировал переход во львовские «Карпаты»

24 июня 2026, 22:39 |
196
0
Роман ВАНТУХ: «Для меня очень важно вернуться домой»
Роман Вантух
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Украинский левый защитник Роман Вантух прокомментировал переход из луганской «Зари» в львовские «Карпаты»:

«Для меня очень важно вернуться домой. У меня большие ожидания от следующего сезона, ведь играть перед родными трибунами, знакомыми и друзьями – это новый вызов. Я приложу все усилия, чтобы помочь команде добиться высоких результатов.

Когда я узнал об интересе со стороны «Карпат», то был очень рад. Я знаю историю этого клуба. Я рос здесь, видя, как люди горячо его поддерживают. Помню, как каждые выходные на стадион приходило много болельщиков в зелено-белых шарфах.

В тот момент я защищал цвета другого клуба, но хорошо осознавал, что значат «Карпаты» для львовян и всего нашего региона. Поэтому получить возможность стать частью этого клуба для меня – большая честь».

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Роман Вантух Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Карпаты Львов
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