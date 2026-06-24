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Англия
24 июня 2026, 22:33 | Обновлено 24 июня 2026, 22:34
681
0

Челси назвал цену, которую Реал должен заплатить за Энцо Фернандеса

Аргентинский полузащитник будет стоить дорого

24 июня 2026, 22:33 | Обновлено 24 июня 2026, 22:34
681
0
Челси назвал цену, которую Реал должен заплатить за Энцо Фернандеса
Getty Images/Global Images Ukraine
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Мадридский «Реал» продолжает проявлять интерес к аргентинскому полузащитнику лондонского «Челси» Энцо Фернандесу, сообщает известный журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, «синие» хотят получить за продажу 25-летнего футболиста компенсацию в размере 120 миллионов британских фунтов стерлингов.

В сезоне 2025/26 Энцо Фернандес провел 54 матча на клубном уровне, отличившись 15 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» может продать Винисиуса Жуниора.

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Дмитрий Вус Источник: Бен Джейкобс
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