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24 июня 2026, 19:34 |
673
0

Сборную Турции хотят вывести на мировой уровень после провала на ЧМ-2026

В качестве примера возьмут стратегию Марокко

24 июня 2026, 19:34 |
673
0
Сборную Турции хотят вывести на мировой уровень после провала на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Турции
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После сенсационного провала сборной Турции на ЧМ-2026 турецкий футбол ждет настоящая революция.

Источник сообщает, что власти Турции приняли решение о проведении масштабных реформ, целью которых является повышение качества местного чемпионата и вывод национальной сборной на мировой уровень. В качестве образца решено взять пример Марокко, основанный на использовании мощного скаутинга молодых игроков и натурализации перспективных футболистов из Европы с двойным гражданством или марокканскими корнями.

Сборная Марокко на ЧМ-2022 стала главной сенсацией, заняв итоговое четвёртое место. Сейчас она занимает 7-е место в рейтинге ФИФА. На ЧМ-2026 сборная Турции проиграла первые два матча группового этапа против Австралии (0:2) и Парагвая (0:1), досрочно лишившись шансов на плей-офф.

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Андрей Плыгун Источник: The Touchline
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