Сборную Турции хотят вывести на мировой уровень после провала на ЧМ-2026

После сенсационного провала сборной Турции на ЧМ-2026 турецкий футбол ждет настоящая революция.

Источник сообщает, что власти Турции приняли решение о проведении масштабных реформ, целью которых является повышение качества местного чемпионата и вывод национальной сборной на мировой уровень. В качестве образца решено взять пример Марокко, основанный на использовании мощного скаутинга молодых игроков и натурализации перспективных футболистов из Европы с двойным гражданством или марокканскими корнями.

Сборная Марокко на ЧМ-2022 стала главной сенсацией, заняв итоговое четвёртое место. Сейчас она занимает 7-е место в рейтинге ФИФА. На ЧМ-2026 сборная Турции проиграла первые два матча группового этапа против Австралии (0:2) и Парагвая (0:1), досрочно лишившись шансов на плей-офф.