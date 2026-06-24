Сборную Турции хотят вывести на мировой уровень после провала на ЧМ-2026
В качестве примера возьмут стратегию Марокко
После сенсационного провала сборной Турции на ЧМ-2026 турецкий футбол ждет настоящая революция.
Источник сообщает, что власти Турции приняли решение о проведении масштабных реформ, целью которых является повышение качества местного чемпионата и вывод национальной сборной на мировой уровень. В качестве образца решено взять пример Марокко, основанный на использовании мощного скаутинга молодых игроков и натурализации перспективных футболистов из Европы с двойным гражданством или марокканскими корнями.
Сборная Марокко на ЧМ-2022 стала главной сенсацией, заняв итоговое четвёртое место. Сейчас она занимает 7-е место в рейтинге ФИФА. На ЧМ-2026 сборная Турции проиграла первые два матча группового этапа против Австралии (0:2) и Парагвая (0:1), досрочно лишившись шансов на плей-офф.
🚨🇹🇷 𝗡𝗘𝗪: The Turkish national team is planning a major REVOLUTION after the World Cup. The goal is to raise the level of the Turkish league and build a stronger scouting structure.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 24, 2026
Turkey also want to aggressively recruit dual-nationality players around the world, following… pic.twitter.com/gLqnGnLmKF
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В первую очередь – надежду на лучшее для преданных поклонников «бело-синих»
Команда Патрика ван Леувена примет Ингулец и отправится в гости к Черноморцу