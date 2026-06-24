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Испания
24 июня 2026, 19:59 |
581
0

Титулованный клуб Ла Лиги сменил название

Депортиво теперь называется по-другому

24 июня 2026, 19:59 |
581
0
Титулованный клуб Ла Лиги сменил название
Getty Images/Global Images Ukraine. Болельщики Депортиво
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Испанский клуб «Депортиво» официально сообщил об изменении своего названия.

Накануне состоялось голосование членов клуба, на котором подавляющим большинством (79,41%) было принято соответствующее решение. Отныне клуб называется не «Депортиво Ла-Корунья» (Real Club Deportivo de La Coruña), а «Депортиво А-Корунья» (Real Club Deportivo de A Coruña).

Изменить название болельщики просили уже много лет. Все из-за того, что оно было указано на испанском, а не на местном, галисийском языке. Также изменения будут внесены и в клубную символику.

«Благодаря этому решению «Депортиво» делает шаг вперёд в формальном приведении своего официального названия в соответствие с действующим законодательством и завершает процесс, который проходил при участии владельцев абонементов, с соблюдением всех корпоративных гарантий и при полной поддержке акционеров», – говорится в официальном заявлении клуба.

«Депортиво» за разные годы завоевал семь национальных и международных трофеев. В том числе клуб из Галисии выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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Депортиво Ла-Корунья Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: ФК Депортиво
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