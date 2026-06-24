Титулованный клуб Ла Лиги сменил название

Испанский клуб «Депортиво» официально сообщил об изменении своего названия.

Накануне состоялось голосование членов клуба, на котором подавляющим большинством (79,41%) было принято соответствующее решение. Отныне клуб называется не «Депортиво Ла-Корунья» (Real Club Deportivo de La Coruña), а «Депортиво А-Корунья» (Real Club Deportivo de A Coruña).

Изменить название болельщики просили уже много лет. Все из-за того, что оно было указано на испанском, а не на местном, галисийском языке. Также изменения будут внесены и в клубную символику.

«Благодаря этому решению «Депортиво» делает шаг вперёд в формальном приведении своего официального названия в соответствие с действующим законодательством и завершает процесс, который проходил при участии владельцев абонементов, с соблюдением всех корпоративных гарантий и при полной поддержке акционеров», – говорится в официальном заявлении клуба.

«Депортиво» за разные годы завоевал семь национальных и международных трофеев. В том числе клуб из Галисии выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.