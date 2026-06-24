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Украина. Первая лига
24 июня 2026, 18:22 |
661
0

Украинский клуб пошел на радикальные меры и выгнал ненужных футболистов

Главный тренер «Подолья» Александр Воловик вышел на публику с официальным заявлением

24 июня 2026, 18:22 |
661
0
Украинский клуб пошел на радикальные меры и выгнал ненужных футболистов
ФК Подолье Хмельницкий. Александр Воловик
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Исполнительный директор и главный тренер «Подолья» Александр Воловик рассказал о радикальных переменах, которые ждут клуба после вылета во Вторую лигу.

Команда из Хмельницкой области решила попрощаться с группой футболистов, которые не проявили достаточно мотивации и не выполнили поставленные задачи:

«Последний период для клуба был непростым, было много ошибок и нереализованных надежд. Мы сознательно взяли паузу в коммуникации, ведь важно не просто говорить, а провести глубокий аудит и определить четкий вектор движения.

Сегодня мы официально заявляем, благодаря поддержке городских властей, городского головы и партнеров, ФК «Подолье» продолжает выступления во Второй лиге чемпионата Украины. Мы сделали жесткие выводы из ошибок в прошлом сезоне и начинаем полную перезагрузку.

Новая страница истории клуба требует непопулярных, но необходимых решений. Руководство клуба совместно с тренерским штабом приступило к радикальному обновлению состава.

Мы искренне благодарим за работу группу опытных игроков, с которыми клуб завершает сотрудничество. ФК «Подолье» берет курс на омоложение и динамику.

С частью футболистов контракты прекращены из-за того, что их самоотдача и результаты на протяжении весенней части сезона абсолютно не соответствовали уровню и амбициям нашего клуба.

Нам нужны исполнители, которые готовы каждый день грызть землю на поле, уважать сине-белые цвета и драться за город Хмельницкий, а не отбывать номер на поле.

Клуб входит в сезон с сохраненным тренерским штабом. Тренеры получили полный карт-бланш для формирования принципиально новой команды. В настоящее время ведутся переговоры с качественными и амбициозными футболистами, которые готовы давать результат здесь и сейчас.

Перед обновленным коллективом поставлены конкретные и бескомпромиссные цели:

  • построение агрессивной и конкурентной команды с правильными футбольными ценностями;
  • прогресс от матча к матчу на протяжении всего турнирного пути Второй лиги.
  • главная цель – безоговорочное возвращение в Первую лигу.

Спасибо каждому болельщику и партнеру, которые остаются с нами в этот переходный момент. Впереди огромный объем работы, но мы уверенно смотрим вперед», – вышел с обращением Воловик.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Подолье Хмельницкий Александр Воловик
Николай Тытюк Источник: ФК Подолье
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