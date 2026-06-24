Украинский клуб пошел на радикальные меры и выгнал ненужных футболистов
Главный тренер «Подолья» Александр Воловик вышел на публику с официальным заявлением
Исполнительный директор и главный тренер «Подолья» Александр Воловик рассказал о радикальных переменах, которые ждут клуба после вылета во Вторую лигу.
Команда из Хмельницкой области решила попрощаться с группой футболистов, которые не проявили достаточно мотивации и не выполнили поставленные задачи:
«Последний период для клуба был непростым, было много ошибок и нереализованных надежд. Мы сознательно взяли паузу в коммуникации, ведь важно не просто говорить, а провести глубокий аудит и определить четкий вектор движения.
Сегодня мы официально заявляем, благодаря поддержке городских властей, городского головы и партнеров, ФК «Подолье» продолжает выступления во Второй лиге чемпионата Украины. Мы сделали жесткие выводы из ошибок в прошлом сезоне и начинаем полную перезагрузку.
Новая страница истории клуба требует непопулярных, но необходимых решений. Руководство клуба совместно с тренерским штабом приступило к радикальному обновлению состава.
Мы искренне благодарим за работу группу опытных игроков, с которыми клуб завершает сотрудничество. ФК «Подолье» берет курс на омоложение и динамику.
С частью футболистов контракты прекращены из-за того, что их самоотдача и результаты на протяжении весенней части сезона абсолютно не соответствовали уровню и амбициям нашего клуба.
Нам нужны исполнители, которые готовы каждый день грызть землю на поле, уважать сине-белые цвета и драться за город Хмельницкий, а не отбывать номер на поле.
Клуб входит в сезон с сохраненным тренерским штабом. Тренеры получили полный карт-бланш для формирования принципиально новой команды. В настоящее время ведутся переговоры с качественными и амбициозными футболистами, которые готовы давать результат здесь и сейчас.
Перед обновленным коллективом поставлены конкретные и бескомпромиссные цели:
- построение агрессивной и конкурентной команды с правильными футбольными ценностями;
- прогресс от матча к матчу на протяжении всего турнирного пути Второй лиги.
- главная цель – безоговорочное возвращение в Первую лигу.
Спасибо каждому болельщику и партнеру, которые остаются с нами в этот переходный момент. Впереди огромный объем работы, но мы уверенно смотрим вперед», – вышел с обращением Воловик.
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