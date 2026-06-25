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  4. Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум
Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 07:37 |
6659
3

Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум

На Бленуце претендуют «Кадис», «Ракув», «Вечиста» и «Сигма» 

25 июня 2026, 07:37 |
6659
3 Comments
Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бленуце
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Нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце привлек внимание сразу нескольких европейских клубов.

По информации источника, интерес к 24-летнему форварду проявляют «Кадис», «Ракув», «Вечиста» (Краков) и «Сигма» (Оломоуц).

Сообщается, что все претенденты рассматривают вариант с годовой арендой игрока и правом последующего выкупа. Впрочем, позиция киевского клуба иная: «бело-синие» заинтересованы в полноценном трансфере, чтобы компенсировать средства, потраченные на приобретение футболиста.

Именно из-за различия подходов сторон переговорный процесс пока продвигается медленно. Ожидается, что окончательная ясность относительно будущего Бленуце появится в течение ближайших двух недель.

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Владислав Бленуце Кадис Ракув Ченстохова Вечиста Краков Сигма Оломоуц аренда игрока Динамо Киев трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Gazeta Sporturilor
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Чергові фантазії Олійченка без вказування на джерело, бо сам придумав
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+2
Не знаю как Гриша и Игорек купили этот брусок.Толи ночью брали,толи в карты выиграли.Вроде прожженые евреи,и такая штанга.Теперь надо дураков найти которые голеадора купят.
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+1
Купили на свою голову, а тепер не можуть здихаться.
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