Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум
На Бленуце претендуют «Кадис», «Ракув», «Вечиста» и «Сигма»
Нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце привлек внимание сразу нескольких европейских клубов.
По информации источника, интерес к 24-летнему форварду проявляют «Кадис», «Ракув», «Вечиста» (Краков) и «Сигма» (Оломоуц).
Сообщается, что все претенденты рассматривают вариант с годовой арендой игрока и правом последующего выкупа. Впрочем, позиция киевского клуба иная: «бело-синие» заинтересованы в полноценном трансфере, чтобы компенсировать средства, потраченные на приобретение футболиста.
Именно из-за различия подходов сторон переговорный процесс пока продвигается медленно. Ожидается, что окончательная ясность относительно будущего Бленуце появится в течение ближайших двух недель.
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