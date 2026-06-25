Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце привлек внимание сразу нескольких европейских клубов.



По информации источника, интерес к 24-летнему форварду проявляют «Кадис», «Ракув», «Вечиста» (Краков) и «Сигма» (Оломоуц).



Сообщается, что все претенденты рассматривают вариант с годовой арендой игрока и правом последующего выкупа. Впрочем, позиция киевского клуба иная: «бело-синие» заинтересованы в полноценном трансфере, чтобы компенсировать средства, потраченные на приобретение футболиста.



Именно из-за различия подходов сторон переговорный процесс пока продвигается медленно. Ожидается, что окончательная ясность относительно будущего Бленуце появится в течение ближайших двух недель.