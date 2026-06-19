Динамо обмануло знаменитый клуб. Но Суркиса решили простить

Владелец румынской «Университатя Крайова» Адриан Митителу заявил, что больше не планирует подавать жалобу в ФИФА из-за ситуации с нападающим Владиславом Бленуце, который ранее выступал за киевское «Динамо».

По словам функционера, в контракте между клубами был прописан бонус в размере 300 тысяч евро, который должен был быть выплачен после того, как футболист сыграет определённое количество матчей за столичный клуб. Однако, как утверждает Митителу, после приближения к необходимому показателю украинский гранд фактически перестал использовать игрока.

«Я больше не обращался в ФИФА. Тогда я был очень разочарован. Они меня обманули, но пусть будут здоровы. В следующий раз я буду осторожнее. Для меня было лишь формальностью довести его до нужного количества матчей, но после определенного момента его вообще перестали использовать», – заявил Митителу.