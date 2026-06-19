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  4. Динамо обмануло знаменитый клуб. Но Суркиса решили простить
Украина. Премьер лига
19 июня 2026, 21:45 |
1969
2

Динамо обмануло знаменитый клуб. Но Суркиса решили простить

Митителу – о ситуации с Бленуце

19 июня 2026, 21:45 |
1969
2 Comments
Динамо обмануло знаменитый клуб. Но Суркиса решили простить
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бленуце
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Владелец румынской «Университатя Крайова» Адриан Митителу заявил, что больше не планирует подавать жалобу в ФИФА из-за ситуации с нападающим Владиславом Бленуце, который ранее выступал за киевское «Динамо».

По словам функционера, в контракте между клубами был прописан бонус в размере 300 тысяч евро, который должен был быть выплачен после того, как футболист сыграет определённое количество матчей за столичный клуб. Однако, как утверждает Митителу, после приближения к необходимому показателю украинский гранд фактически перестал использовать игрока.

«Я больше не обращался в ФИФА. Тогда я был очень разочарован. Они меня обманули, но пусть будут здоровы. В следующий раз я буду осторожнее. Для меня было лишь формальностью довести его до нужного количества матчей, но после определенного момента его вообще перестали использовать», – заявил Митителу.

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Динамо Киев Университатя Крайова чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Бленуце Адриан Митителу
Дмитрий Олийченко Источник: Gazeta Sporturilor
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Комментарии 2
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А как его использовать если оно т.... Как дерево?
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Найтупіша претензія. А якби він був супергравцем, але травмувався би в першому матчі за Динамо і через це зав'язав з футболом? Тоді як? Я навіть не кажу, що він повнісінький нуль.
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