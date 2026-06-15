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  4. Суркис решил выставить скандального футболиста Динамо на трансфер
Украина. Премьер лига
15 июня 2026, 07:32 |
1866
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Суркис решил выставить скандального футболиста Динамо на трансфер

Бленуце должен покинуть столичный клуб летом

15 июня 2026, 07:32 |
1866
1 Comments
Суркис решил выставить скандального футболиста Динамо на трансфер
ФК Динамо. Владислав Бленуце
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Агент Владислава Бленуце Аркадий Запорожану сообщил, что «Динамо» выставит нападающего на трансфер.

Отмечается, что никаких конкретных предложений по 24-летнему игроку не поступало. В «Динамо», со своей стороны, рассчитывают продать футболиста, чтобы компенсировать часть средств, вложенных в его трансфер.

Сам Бленуце заинтересован в смене клуба в поисках большей игровой практики. Его контракт с «Динамо» действует до 2030 года.

В прошлом сезоне Бленуце был игроком глубокого резерва «Динамо», провел 11 матчей и забил только один гол.

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Аркадий Запорожану Динамо Киев Владислав Бленуце Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Sport.ro
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