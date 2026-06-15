Суркис решил выставить скандального футболиста Динамо на трансфер
Бленуце должен покинуть столичный клуб летом
Агент Владислава Бленуце Аркадий Запорожану сообщил, что «Динамо» выставит нападающего на трансфер.
Отмечается, что никаких конкретных предложений по 24-летнему игроку не поступало. В «Динамо», со своей стороны, рассчитывают продать футболиста, чтобы компенсировать часть средств, вложенных в его трансфер.
Сам Бленуце заинтересован в смене клуба в поисках большей игровой практики. Его контракт с «Динамо» действует до 2030 года.
В прошлом сезоне Бленуце был игроком глубокого резерва «Динамо», провел 11 матчей и забил только один гол.
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