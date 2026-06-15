Суркис решил выставить скандального футболиста Динамо на трансфер

Агент Владислава Бленуце Аркадий Запорожану сообщил, что «Динамо» выставит нападающего на трансфер.

Отмечается, что никаких конкретных предложений по 24-летнему игроку не поступало. В «Динамо», со своей стороны, рассчитывают продать футболиста, чтобы компенсировать часть средств, вложенных в его трансфер.

Сам Бленуце заинтересован в смене клуба в поисках большей игровой практики. Его контракт с «Динамо» действует до 2030 года.

В прошлом сезоне Бленуце был игроком глубокого резерва «Динамо», провел 11 матчей и забил только один гол.