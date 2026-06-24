Иордания забьет Аргентине, а Германия Эквадору – нет. Прогнозы на 3 тур ЧМ

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике.

В третьем туре ЧМ будет слишком много матчей на один день. Обычно на турнире – по 4, а здесь – по 6. И проблема даже не в том, что столько будет трудно посмотреть даже в записи (12 часов футбола ежедневно!), а в количестве инфоповодов, событий и обновлений в целом. Тот прошел. И тот. А этот – нет. Не успел посмеяться над мемами о вылете одной топ-сборной, как уже нужно смотреть провальный матч следующей. У кого-то дубль. А у кого-то хет-трик. У кого что? Уже и не вспомнить… Небольшой, но всё же ещё один минус обновлённого формата ЧМ. Слишком плотно. Не успеваешь передохнуть и как следует насладиться новыми событиями. Просто нет времени, потому что турнир всё бежит и бежит дальше… Как и жизнь. Если смотреть на обновленный ЧМ как на метафору жизни, то он очень даже нормальный: везде не успеешь, нужно выбирать самое важное именно для тебя и пропускать сквозь себя (а не удерживать в себе) что-то менее значимое. Ох уж эти чиновники-философы из ФИФА!

Ниже – прогнозы на некоторые матчи третьего тура чемпионата мира. Советую читать текст скорее, ведь жизнь такова, что не успеешь оглянуться – и уже пора листать прогнозы на плей-офф. А следующие на групповой этап – аж через 4 года…

25.06. Шотландия – Бразилия, ТБ2.5, кф. 1.9

Getty Images/Global Images Ukraine

Бразилия в шаге от того, чтобы получить сильного соперника в первом же раунде плей-офф. Если займет только второе место в своей группе, то сыграет против победителя группы F, то есть, скорее всего, с Нидерландами. Такая себе перспектива. Хочешь проще? Забивай как можно больше Шотландии, чтобы опередить Марокко по разнице мячей. 1:0 может не устроить. А 2:0 – уже повод для беспокойства для британцев: при таком счете можно не войти в число лучших среди третьих команд. Да, первые матчи Шотландии и Бразилии на турнире были скучными – но теперь обе команды будут мотивированы, в частности, атаковать. Первые наконец-то получат комфортный сценарий с контратаками. Вторые уже забили трижды в прошлом туре – дальше должны только набирать, а не наоборот. Вообще, Бразилия – это почти всегда шоу. При таком коэффициенте поверить в очередное в её исполнении не так уж и сложно.

25.06. ЮАР – Южная Корея, Ф2(–1.5), кф. 2.85

Сборная ЮАР – одна из самых слабых на турнире. Ничья против Чехии (1:1) вводит в заблуждение: команда мало что умеет на поле. Единственный гол за 2 тура африканцы забили с пенальти. Против организованной Мексики в атаке у них было 0.07 xG. А теперь им предстоит сыграть ещё и против, вероятно, лучшего нападения группы, ведь здесь и Ли, и Сон, и даже центральный полузащитник, который то бежит на фланг, то в штрафную – корейцы на турнире убеждают, в частности, своей тактической подготовкой. А ещё они мотивированы, ведь несколько дней назад проиграли Мексике. То есть результат необходим. Еще один важный момент: ЮАР устроит в матче только победа. А это значит, что и без того уязвимой команде придется открываться и подставляться если не с первых минут, то после перерыва точно. Корейцы должны воспользоваться шансами. А затем сделать это еще раз, чтобы не нервничать лишний раз в концовке.

25.06. Чехия – Мексика, Обе забьют, кф. 1.87

Мексика уже выиграла свою группу. Всё. В третьем туре – ротация. Возможно, даже 80-летнего Очоа в воротах увидим. А у команды и без того состав не из топ-лиг Европы, невыдающийся – с резервистами сыграть на ноль будет трудно. Особенно в «матче жизни» для чехов. Европейцы довели дело до того, что единственный для них благоприятный результат здесь – победа. Удастся ли выиграть? Не знаю. Но Шика, Гложека, Шульца, Провода и Соучека должно хватить хотя бы для того, чтобы в решающий момент отличиться голом. Пропущенный? Ну, эта Чехия сначала страдала 90 минут в обороне под давлением корейцев, а после этого не сохранила «сухарь» даже против ЮАР – доверия к этой обороне нет. Мексика забивала в обоих матчах. Убедила, в частности, быстрыми атаками и циничностью. Соперник будет рисковать? Латиноамериканцы разыграют эту карту. Нет турнирной мотивации – зато есть болельщики на домашних трибунах.

25.06. Эквадор – Германия, ИТМ2(1.5), кф. 1.86

Getty Images/Global Images Ukraine

В отборе на ЧМ Эквадор пропустил 5 голов. За 18 матчей. Даже сборная Аргентины, гегемон на континенте, играла в обороне вдвое менее надежно. То есть защита этих латиноамериканцев – топ. Благодаря Пачо. Инкапье. Кайседо. А ещё – благодаря акценту именно на действиях против мяча. В первых турах сборной пришлось немало атаковать, играть в некомфортной манере – и даже так она пропустила лишь 1 гол за 180 минут. В матче с Германией можно вернуться к исходным настройкам и в основном мешать играть сопернику. Если не все полтора часа, то большую часть времени – точно. И как тогда забить этому Эквадору? А 2+ мячей? Тем более запасными: Германия уже гарантировала себе первое место в группе и имеет полтора состава. То есть да, будет играть в том числе резервистами. Будет беречь силы на последующие матчи. Даже при максимальных усилиях еле-еле забила второй гол Кот-д’Ивуару – теперь может этого не сделать.

25.06. Кюрасао – Кот-д’Ивуар, ИТБ2(3.5), кф. 2.9

Сборная Кюрасао – на мой взгляд, самая слабая на этом турнире. В первом матче она без шансов потерпела поражение от Германии (1:7). Во втором даже сумела удержать ничью – но позволила Эквадору (0:0) нанести в створ своих ворот целых 15 ударов! Ни один вратарь на чемпионатах мира не отражал столько в «сухих» матчах. То есть речь идет о чуде, а не о хорошей игре в футбол. Легко предположить: в последнем матче группы Кюрасао снова будет страдать на поле. Сборную снова переиграют в футбол. Но Кот-д’Ивуар, в отличие от латиноамериканцев, соперника не простит. Даже не из-за большей хищности у чужих ворот – просто из-за состава атакующей линии. Здесь Диоманде, Диалло, Пепе, Ваи, Бонни и другие. Это сборная с явным креном в атаку. Забивала в 2 из 2 матчей на турнире. До сих пор не гарантировала себе выход в плей-офф. Кюрасао даёт играть в футбол – Кот-д’Ивуар сыграет. Тогда забьёт много, как вариант – очень.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

26.06. Япония – Швеция, П1, кф. 1.93

У Поттера было слишком мало времени на качественную подготовку к чемпионату мира. Он с командой менее года. Большую часть времени в составе не было Исака – а теперь он вынужден как-то интегрировать его в командную игру. Идей у «волшебника» достаточно, чтобы без проблем одолеть Украину (3:1) или Тунис (5:1), но вот соперник посложнее – и 1:5 против Нидерландов. Швеция страдала и против Польши в последнем матче плей-офф к ЧМ (3:2, но по содержанию – плохой матч). То есть более квалифицированные и сыгранные соперники уничтожали оборону скандинавов. Японцы – именно такие. Сыгранные. Много лет с одним и тем же тренером. Уже совершили сенсацию. Во втором туре разгромили сборную Туниса (4:0). На каждого Исака и Дьокереша у них есть свои Ито, Накамура, Сано и Томиясу. Состав сопоставим по качеству и более сбалансирован. Пора оправдать статус «темной лошадки» турнира.

26.06. Парагвай – Австралия, Ф2(0), кф. 2.2

Обеим командам подойдет ничья – хороший повод перестраховаться и взять именно нулевую фору вместо «чистой» победы. Но разве не очевидно, какая из сборных в этой паре – лучшая? Обе сыграли в «автобус» против Турции, обе победили – но низкий блок австралийцев был надежнее, убедительнее. Обе проиграли США, но ближе к возвращению в игру после перерыва были опять же австралийцы. Их состав – более сбалансированный, с сильными футболистами во всех линиях. А ещё у них нет потерь перед третьим туром, в то время как Парагвай из-за дисквалификации не сможет рассчитывать на Альмирона. Обеим сборным удобно играть вторым номером, но после двух туров выше в таблице находится Австралия – именно Парагвай, если хочет более простого соперника в плей-офф, вынужден инициировать атаки, идти вперед большими силами, рисковать, подставляться. У латиноамериканцев попросту меньше карт на руках…

26.06. Турция – США, Обе забьют и ТБ3.5, кф. 3

Что бы ни случилось, США – победители своей группы. Что бы ни случилось, Турция покидает ЧМ. А если так, то какой смысл сейчас играть осторожно? Значение пропущенного гола стало меньше. А забить – необходимость. Для одних – из-за места проведения матча, для других – чтобы не покинуть турнир совсем без голов. Турция нанесла 62 удара за 2 матча. Да, немало из них – заблокированные и просто паршивые, но этого точно достаточно, чтобы отличиться. Атака команды не безнадёжна. И не могла быть такой, ведь здесь Гюлер, Йылдыз и Чалханоглу. Сыграют и в 3 туре. У США ставка на атаку, потому как просто такой состав: впереди немало игроков из топ-лиг, зато в воротах – кипер из МЛС. Акценты очевидны. Поэтому команда пропустила от Парагвая. Должна была пропустить от Австралии. И это при максимальной мотивации сыграть на ноль – теперь такой не будет. Что будет? Что-то весёлое. С голами в обе стороны. Хороший матч для шоу.

26.06. Сенегал – Ирак, ИТБ1(2.5), кф. 1.95

Сенегал неплохо играл в футбол в первых матчах. Уступить Франции и нынешней Норвегии – нормально. Причем обеим – в борьбе, а не без шансов. А разве могло быть иначе? В конце концов, Сенегал – чемпион КАН. Футбольный, а не кабинетный. На турнире регулярно забивал. Атака – ограниченная, но с тем же Мане в составе. То есть шансы будет иметь всегда. Обоих топ-соперников в первых турах огорчила. А теперь всё стало совсем интересно: чтобы выйти из группы, Сенегал должен улучшить свою разницу голов. У него –3. Чтобы не рисковать, нужно обыграть Ирак с разницей в 2–3 мяча. План на матч не может быть оборонительным. Нужно забивать. Шансы? Есть. Франция и Норвегия забили этому сопернику по 3+ мяча, хотя и не испытывали острой необходимости. А теперь Ирак вынужден играть на победу. Если пропустит первый гол, попытается отыграться. Подставится под контратаки. Лучшая команда Африки не должна вылетать так рано. Не хочет? Забьет Ираку 3+.

27.06. Новая Зеландия – Бельгия, ИТБ2(2.5), кф. 1.86

Бельгия – худшая по качеству игры топ-сборная на турнире. Всё так. Всё правда. Но новозеландцы – вообще пассажиры. Если бы не расширение ЧМ и переход Австралии в азиатский отбор, мы бы не увидели их на мундиале. Самая большая звезда – Вуд. В очередной раз. В составе, где минимум интересных футболистов. Есть ли игра? Есть. Реально. Но разве это поможет против топ-соперника? Иран сыграл с Бельгией 0:0, потому что припарковал автобус. Новая Зеландия будет смелее. Позволит сопернику разбежаться. А тогда Де Брюйне, Троссард, Де Кетеларе и Лукаку сделают своё дело. Даже слабая Бельгия способна забивать за счёт огромной разницы в мастерстве футболистов её атаки и защитников соперника. А после пары ничьих в первых турах это просто необходимо. Ведь можно и из группы не выйти, и сразу в 1/16 получить сильного соперника. Чтобы не рисковать, достаточно обыграть Новую Зеландию и забить ей как можно больше.

28.06. Хорватия – Гана, ТМ2, кф. 2.3

Getty Images/Global Images Ukraine

Предполагал, что Хорватия разгромит Панаму во втором туре, но нет – всего 1:0. При 14 ударах на две команды за 90 минут. У фаворита – всего 6, у аутсайдера – чисто символический показатель xG. Вот такие сейчас хорваты: максимально прагматичные и циничные. С кем сыграют в третьем туре? С соперником, который только что сдержал Англию во главе с Кейном (0:0). Причем у Ганы в матче меньше единицы xGA из игры. То есть африканцы действительно надежно защищались против фаворита ЧМ. Против Хорватии смогут еще лучше. В конце концов, этот матч для них – шанс занять второе место в группе. Даже ничьей будет достаточно. Ради этого можно выложиться на поле. Бегать за мячом все 90 минут. Даже не пытаться забить. А если Хорватия всё же забьёт, то потом будет играть на удержание счёта 1:0. Уже видели. Ответственный матч прагматичных команд, которым трудно забивать, – много голов не ожидаем.

28.06. Иордания – Аргентина, Обе забьют и ТБ2.5, кф. 2.66

Аргентина не пройдет весь групповой этап вообще без пропущенных голов. Эта защита не настолько надежна. Особенно если фаворит выйдет не на 100% основным составом: первое место в группе гарантировано, поэтому есть все основания ожидать ротации. Но, пожалуй, ещё важнее то, как играет Иордания. Она не паркует автобус. Пытается атаковать и позволяет атаковать соперникам. Уже забила Алжиру и Австрии. А ещё вылетела с турнира, так что терять уже нечего – можно пойти и огорчить Мартинеса. Команда и так играла без страха пропустить, а теперь вообще забьет на тот футбол без мяча. Устроит шоу. Позволит Аргентине разбежаться. Месси уже забил 5 – и забьет ещё в ворота самого слабого соперника на турнире. Если выйдет в стартовом составе. Нет? Тогда соперника шокирует Альварес. Или Пас. На скамейке запасных у Аргентины есть мотивированные топ-футболисты. Они тоже захотят забить. И забьют. Как вариант – столько, сколько захотят.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.