«У нас большие цели». Защитник Хорватии намерен снова удивить мир
Марин Понграчич рассказал об амбициях команды
24 июня сборная Хорватии во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 одержала минимальную победу над Панамой (1:0).
Несмотря на положительный результат, игра сборной Хорватии оставила немало вопросов. Центральный защитник команды Марин Понграчич не стал этого отрицать, признав, что «шашечные» много ошибались, но отметил, что главное – это победа.
«Самое важное – что мы выиграли, но, конечно, важно и то, как мы это сделали. У нас большие цели, мы хотим пройти как можно дальше в этом турнире, и мы знаем, что должны играть лучше.
У меня было ощущение, что мы допустили много технических ошибок, и нам нужно это исправить. Мы были достаточно хороши, чтобы не пропустить, но должны избегать опасных ситуаций и позволять им еще меньше заходить на нашу половину поля и в штрафную площадь», – пояснил Понграчич.
Также защитник высказался о 200-м матче Луки Модрича за сборную Хорватии, в честь которого команда специально подготовила футболки с надписью «бесконечное наследие» и надела их для празднования после матча.
«Я спрашивал у нашего менеджера, кто еще достигал такого в национальной команде, – сказал Понграчич. – Кажется, только Роналду, Месси и еще один игрок (Бадер Аль-Мутава из Кувейта) достигли 200 матчей. Это невероятное достижение. Он очень важен для нас, большой лидер, наш капитан. Мы очень благодарны, что он у нас есть».
Сборная Хорватии после двух туров имеет три очка в активе и занимает третье место в группе L. В третьем туре команда Златко Далича сыграет 28 июня в Филадельфии против Ганы, у которой на одно очко больше. Матч начнется в 00:00 по киевскому времени.
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