«У нас большие цели». Защитник Хорватии намерен снова удивить мир

24 июня сборная Хорватии во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 одержала минимальную победу над Панамой (1:0).

Несмотря на положительный результат, игра сборной Хорватии оставила немало вопросов. Центральный защитник команды Марин Понграчич не стал этого отрицать, признав, что «шашечные» много ошибались, но отметил, что главное – это победа.

«Самое важное – что мы выиграли, но, конечно, важно и то, как мы это сделали. У нас большие цели, мы хотим пройти как можно дальше в этом турнире, и мы знаем, что должны играть лучше.

У меня было ощущение, что мы допустили много технических ошибок, и нам нужно это исправить. Мы были достаточно хороши, чтобы не пропустить, но должны избегать опасных ситуаций и позволять им еще меньше заходить на нашу половину поля и в штрафную площадь», – пояснил Понграчич.

Также защитник высказался о 200-м матче Луки Модрича за сборную Хорватии, в честь которого команда специально подготовила футболки с надписью «бесконечное наследие» и надела их для празднования после матча.

«Я спрашивал у нашего менеджера, кто еще достигал такого в национальной команде, – сказал Понграчич. – Кажется, только Роналду, Месси и еще один игрок (Бадер Аль-Мутава из Кувейта) достигли 200 матчей. Это невероятное достижение. Он очень важен для нас, большой лидер, наш капитан. Мы очень благодарны, что он у нас есть».

Сборная Хорватии после двух туров имеет три очка в активе и занимает третье место в группе L. В третьем туре команда Златко Далича сыграет 28 июня в Филадельфии против Ганы, у которой на одно очко больше. Матч начнется в 00:00 по киевскому времени.