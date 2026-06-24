Черноморец договорился о возвращении украинца. Усиление для Григорчука
Одесский клуб договорился о полноценном трансфере 26-летнего вингера Даниила Алефиренко
Украинский вингер «Колоса» Даниил Алефиренко сменит клуб во время летнего трансферного окна и присоединится к одесскому «Черноморцу».
«Моряки» находятся в поисках усиления после того, как заняли второе место в турнирной таблице Первой лиги и завоевали путевку в элитный дивизион.
Стороны провели успешные переговоры, согласовали условия будущего трансфера и в ближайшее время смогут объявить о переходе 26-летнего футболиста.
Алефиренко выступал в составе одесской команды в сезоне 2023/24, где за 14 матчей забил восемь мячей и отдал один ассист. В июле 2024-го присоединился к «Колосу».
В прошлом сезоне Даниил провел 23 игры и записал на свой счет две результативные передачи. Трансферная стоимость вингера составляет 500 тысяч евро.
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