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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 17:37 | Обновлено 24 июня 2026, 17:55
697
0

Черноморец договорился о возвращении украинца. Усиление для Григорчука

Одесский клуб договорился о полноценном трансфере 26-летнего вингера Даниила Алефиренко

24 июня 2026, 17:37 | Обновлено 24 июня 2026, 17:55
697
0
Черноморец договорился о возвращении украинца. Усиление для Григорчука
Instagram. Даниил Алефиренко
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Украинский вингер «Колоса» Даниил Алефиренко сменит клуб во время летнего трансферного окна и присоединится к одесскому «Черноморцу».

«Моряки» находятся в поисках усиления после того, как заняли второе место в турнирной таблице Первой лиги и завоевали путевку в элитный дивизион.

Стороны провели успешные переговоры, согласовали условия будущего трансфера и в ближайшее время смогут объявить о переходе 26-летнего футболиста.

Алефиренко выступал в составе одесской команды в сезоне 2023/24, где за 14 матчей забил восемь мячей и отдал один ассист. В июле 2024-го присоединился к «Колосу».

В прошлом сезоне Даниил провел 23 игры и записал на свой счет две результативные передачи. Трансферная стоимость вингера составляет 500 тысяч евро.

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Черноморец Одесса Колос Ковалевка Даниил Алефиренко Роман Григорчук трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Telegram
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