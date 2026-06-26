Киевский клуб оформит трансфер голкипера, который играет в Первой лиге
«Оболонь» подпишет 22-летнего вратаря Кирилла Баранцова из футбольного клуба ЮКСА
Киевская «Оболонь» проводит активную работу на трансферном рынке в поисках голкипера, который сможет заменить Дениса Марченко – тот покинул клуб после завершения сезона.
«Пивовари» решили подписать 22-летнего Кирилла Баранцова, который защищает цвета футбольного клуба ЮКСА и выступает в Первой лиге.
По информации источника, киевский клуб в ближайшее время официально объявит о трансфере вратаря, а сам игрок присоединится к команде на тренировочных сборах.
В течении карьеры Баранцов выступал за АФСК Киев, «Чайку», а в августе 2023 года присоединился к ЮКСА на правах свободного агента.
В футболке этого клуба провел 25 матчей, пропустил 28 мячей и шесть раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость вратаря составляет 75 тысяч евро.
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