От Дэвида до Криштиану Роналду: акценты 2-го тура мундиаля

Как там говорят, раз – случай, дважды – тенденция. 2-й тур чемпионата мира, вероятно, таки наметил некоторые тенденции (в частности, немало забивают те, от кого, собственно, этого и ждут) и одновременно порадовал нас эксклюзивностью.

Компенсированное время тура. Швейцария – Босния

В европейском противостоянии особое ударение команды сделали на компенсированное во 2-м тайме время. Сначала 21-летний босниец Эрмин Магмич, ворвавшись в штрафную площадку, мощным ударом с лета (голкипер швейцарцев Грегор Кобель выбил мяч после углового как раз на ногу боснийцу) сократил расстояние в счете. Однако «нейтралы» на протяжении той же компенсаторики восстановили свое 3-голевое преимущество (4:1): пенальти реализовал Гранит Джака, хотя страж ворот боснийцев Никола Василь и угадал направление удара. Добавлю, что счет 3:0 представители Страны банков и часов установили на 90-й минуте. Тогда казалось, что это точка в матче. Да куда там! Воистину лихие 90-е!

Диспаритет тура. Канада – Катар

Одни из хозяев нынешнего мундиаля катком прошлись по хозяевам предыдущего чемпионата мира, отправив в ворота соперников 6 голов без малейшего ответа. Впрочем, диспаритет имел свое проявление не только в счете на табло, но и в количестве игроков на поле: катарцы схлопотали 2 красных карточки. «Кленовые листья» в этой игре, к сожалению, потеряли Исмаила Коне, которому Асим Мадибо грубым фолом сломал ногу. Катарец, как показалось, искренне сожалел об этом, а североамериканец Натан Салиба, забив гол в ворота катарцев, посвятил его Коне, подняв вверх футболку с фамилией товарища по команде. Ну и Коне уже успешно перенес оперативное вмешательство и вскоре начнет восстановление.

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Хет-трик тура. Джонатан Дэвид

Собственно, в матче против Катара хет-триком отличился канадский «ювентино» Джонатан Дэвид. Сначала суперски поймал мяч на правую ногу после того, как тот отскочил от защитника катарцев, и нанес неотразимый удар с лета. В компенсированное к 1-му тайму время Дэвид выиграл борьбу во вратарской у катарского защитника Буалема Хухи и поразил ворота соперников с близкого расстояния. А уже в компенсированное ко 2-му тайму время Джонатан сполна использовал голевой пас Натана Салибы (хотя, похоже, ассист был сделан невольно, ведь 25-й номер «Кленовых листьев», вероятно, бил по воротам, но удар не получился).

Судорога тура. Феликс Цвайер

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Борьба на мундиале настолько ожесточенна, что судорогами сводит ноги не только у игроков, но и у представителей Фемиды. Арбитр матча США – Австралия немец Феликс Цвайер незадолго до финального свистка упал на траву, нуждаясь в помощи. После ее предоставления рефери нашел в себе силы доработать до конца встречи.

Красноречивец тура. Мигель Альмирон

Жертвой новых правил стал парагвайский полузащитник Мигель Альмирон. Теперь запрещено закрывать рот, если что-то говоришь на поле арбитру или соперникам. Альмирон, вероятно, забыл об этом нововведении и совершил запрещенное действие. Вероятно, то, что хотел сказать, таки произнес, но оставил свою команду в меньшинстве в матче против турецкой сборной. Однако парагвайцы выстояли и удержали победный счет.

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Самый поздний гидрейшн брейк тура. 1-й тайм матча Бельгия – Иран

Арбитр поединка между бельгийцами и иранцами аргентинец Дарио Эррера то ли забыл о необходимости в паузе, то ли никак не мог найти подходящего момента для нее, но гидрейшн брейк в том матче произошел лишь на 30-й минуте 1-го тайма.

Паритет тура. Уругвай – Кабо-Верде

Команды подарили зрителям яркий матч, обменявшись дуплетными выстрелами. Высокий темп, красивые голы (какой штрафной вышел у кабо-вердийца Пины!), ошибки и жажда борьбы. Таким образом, 2-й тур мундиаля содержал не только вопиющий диспаритет, но и яркий паритет. По-моему, это пока лучшая игра текущего чемпионата!

Новый рекордсмен-бомбардир мундиалей

38-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси в матче с Австрией забил 18-й мяч в финальных турнирах чемпионатов мира и стал новым рекордсменом-бомбардиром мундиалей, обойдя на 2 гола немца Мирослава Клозе. 7 раз Лионель отличился на ЧМ-2022, 5 – на ЧМ-2026, 4 – на ЧМ-2014, по 1 – на ЧМ-2006 и ЧМ-2018. Рекордную цифру составили один хет-трик, три - дубля и 9 – одиночных «выстрелов». 17 мячей Лионель забил в основном составе и 1 – после выхода на замену, 14 – с игры и 4 – с пенальти, 9 – в первых таймах, 8 – во вторых и 1 – в дополнительное время.

Фанатка тура. 100-летняя поклонница Лионеля Месси

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Дубль харизматичного аргентинца в матче против австрийцев повлек за собой настоящую волну восторга у его поклонников и поклонниц. Неистово радовалась на трибунах и женщина, которой, согласно надписи на ее плакате, исполнилось 100 лет. Правда, медийщики уже выяснили, что вековой юбилей Паулине Кана должна отпраздновать в августе. В любом случае она застала абсолютно все чемпионаты мира с 1930 г. и до сих пор!

Паулине проживает в штате Огайо, известна поклонникам соцсетей (забавные видео, сделанные вместе с внуком, имеют безумную популярность) как Грэнни Смит, или Гангстерка Грэнни, давно следит за игрой Месси, и на одном из матчей МЛС отметилась призывным плакатом, где предлагала Месси себя в жены, подчеркивая, что возраст, мол, – это только цифра.

Перерыв тура. 2 часа между 1-м и 2-м таймами игры Франция – Ирак

Грозовая опасность, к которой в США относятся очень серьезно, послужила причиной наиболее продолжительного перерыва между таймами. Игроки сборных Франции и Ирака вынуждены были ждать 2 часа, прежде чем выйти на 2-й тайм. Французам такая пауза не помешала продемонстрировать уверенную игру и одолеть оппонента с крупным счетом – 3:0.

Обман тура. Криштиану Роналду и Нуну Мендеш

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При счете 1:0 в пользу европейской команды в матче Португалия – Узбекистан фавориты получили право на опасный штрафной. Как же Криш готовился к этому удару! Долго вглядывался во вратаря и стенку, окидывал глазом углы ворот и сосредотачивал взгляд на мяче. Операторы, комментаторы, болельщики замерли в предвкушении стандарта в исполнении легенды. А пробил, в конце концов, Нуну Мендеш, и его удар стал результативным, ведь оказался неожиданностью для голкипера узбекской команды Абдувохида Нематова. Таким образом, Криштиану Роналду и Нуну Мендеш своими уловками смогли оставить в дураках стенку и стража ворот азиатов.

Алексей РЫЖКОВ