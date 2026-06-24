Вторая сеяная Бад-Хомбурга Андреева вылетела с пятисотника

Победительница Открытого чемпионата Франции 2025 Мирра Андреева (WTA 5), к счастью, вылетела с травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

Правда, уж совсем проще от этого не стало – во втором раунде Андреева, которая была посеяна под вторым номером, в двух сетах проиграла такой же «нейтралке» Екатерине Александровой (WTA 19) за 1 час и 28 минут.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/8 финала

Екатерина Александрова – Мирра Андреева [2] – 6:3, 6:4

Андреева проиграла первый матч после трофея на Ролан Гаррос.

С Миррой в полуфинале могла встретиться украинка Элина Свитолина. Теперь Свитолина (WTA 8) является самой высокорейтинговой теннисисткой в нижней части сетки Бад-Хомбурга.

Полуфинальные пары WTA 500 в Бад-Хомбурге в нижней части сетки: