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  4. Вторая сеяная Бад-Хомбурга Андреева вылетела с пятисотника
WTA
24 июня 2026, 13:55 |
259
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Вторая сеяная Бад-Хомбурга Андреева вылетела с пятисотника

Чемпионка Ролан Гаррос 2026 во втором круге проиграла Екатерине Александровой

24 июня 2026, 13:55 |
259
1 Comments
Вторая сеяная Бад-Хомбурга Андреева вылетела с пятисотника
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирра Андреева
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Победительница Открытого чемпионата Франции 2025 Мирра Андреева (WTA 5), к счастью, вылетела с травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

Правда, уж совсем проще от этого не стало – во втором раунде Андреева, которая была посеяна под вторым номером, в двух сетах проиграла такой же «нейтралке» Екатерине Александровой (WTA 19) за 1 час и 28 минут.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/8 финала

Екатерина Александрова – Мирра Андреева [2] – 6:3, 6:4

Андреева проиграла первый матч после трофея на Ролан Гаррос.

С Миррой в полуфинале могла встретиться украинка Элина Свитолина. Теперь Свитолина (WTA 8) является самой высокорейтинговой теннисисткой в нижней части сетки Бад-Хомбурга.

Полуфинальные пары WTA 500 в Бад-Хомбурге в нижней части сетки:

  • Ван Синьюй – Элина Свитолина [3]
  • Наоми Осака [6] – Екатерина Александрова
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Мирра Андреева Элина Свитолина WTA Бад-Хомбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Що Алєксандрова "така сама нейтралка", не згоден. Одна з небагатьох, що сидять тихо, як миші під віником. До Петербурга не їздить, колорадки не малює, та й на Боню, скоріш за все не підписана . А головне, що на відміну від Андрєєвой стратегічно безпечна. І якщо вона викине з турніру ще й япономать, то воно тільки в плюс, бо Алєксандрова клієнтка Світоліной, хоча в цілому на траві грає краще за Еліну.
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