Дуплетисты поставили рекорд на мундиале
Криштиану Роналду оформил 19-й дубль ЧМ-2026
Чемпионат мира-2026 еще не подошел к экватору, а уже стал рекордным по числу дублей, которых по завершению второго круга группового турнира было зафиксировано 19 – на один больше, чем за весь предыдущий мундиаль. Новое высшее достижение оформил самый старший дуплетист мировых первенств 41-летний португалец Криштиану Роналду в матче с Узбекистаном.
В целом же вклад в рекорд внесли футболисты 15 команд. Причем дважды отметились двумя голами за игру бомбардиры Германии, Нидерландов, Норвегии (Эрлинг Холанн) и Франции (Килиан Мбаппе). Автором самого раннего дубля стал нидерландец Брайан Бробби, второй раз поразивший ворота шведов на 17-й минуте. Самый поздний оформил швейцарец Жоан Манзамби, взявшийся за дело на 74-й минуте. Самым скоростным оказался дубль испанца Микеля Оярсабаля, который дважды расписался в воротах Саудовской Аравии с интервалом в 3 минуты. А самым медленным – шведа Ясина Айри – 89 минут в матче с Тунисом.
К слову, команды, сделавшие дубль, одержали в общей сложности 15 побед, одну встречу завершили вничью и всего одну проиграли.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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