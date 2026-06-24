После трансфера Мунгенге Динамо готовит еще 2 подписания
Киевский гранд находится в поисках защитника и опорника
Киевское «Динамо» готовит еще два подписания на летнее трансферное окно. Об этом сообщает анонимный телеграм-канал «Микола Скірович».
По информации источника, после того, как к команде присоединится Пьер Мунгенге, столичный клуб планирует усилить позиции защитника и опорного полузащитника. Связано это с травмами Владислава Захарченко и Николая Михайленко.
В прошедшем сезоне «Динамо» заняло четвертое место в Украинской Премьер-лиге, набрав 57 очков, а также завоевало Кубок Украины, в финале со счетом 3:1 обыграв «Чернигов».
Ранее стало известно, на сколько будет рассчитан контракт Мунгенге с «Динамо».
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