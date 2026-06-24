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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 12:45 | Обновлено 24 июня 2026, 12:58
2440
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После трансфера Мунгенге Динамо готовит еще 2 подписания

Киевский гранд находится в поисках защитника и опорника

24 июня 2026, 12:45 | Обновлено 24 июня 2026, 12:58
2440
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После трансфера Мунгенге Динамо готовит еще 2 подписания
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо
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Киевское «Динамо» готовит еще два подписания на летнее трансферное окно. Об этом сообщает анонимный телеграм-канал «Микола Скірович».

По информации источника, после того, как к команде присоединится Пьер Мунгенге, столичный клуб планирует усилить позиции защитника и опорного полузащитника. Связано это с травмами Владислава Захарченко и Николая Михайленко.

В прошедшем сезоне «Динамо» заняло четвертое место в Украинской Премьер-лиге, набрав 57 очков, а также завоевало Кубок Украины, в финале со счетом 3:1 обыграв «Чернигов».

Ранее стало известно, на сколько будет рассчитан контракт Мунгенге с «Динамо».

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Даниил Кирияка Источник: Telegram
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Комментарии 1
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Дячук повертається з оренди - от і буде підсилення в захисті . Він на даний момент сильніший захисник від Захарченка. А замість Михайленка потрібно підтягувати когось з молодіжки , можливо дати шанс тому ж Саленку . Є Бражко , Лонвейк , Шапаренко , Піхальонок - центр півзахисту укомплектований норм .
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