После трансфера Мунгенге Динамо готовит еще 2 подписания

Киевское «Динамо» готовит еще два подписания на летнее трансферное окно. Об этом сообщает анонимный телеграм-канал «Микола Скірович».

По информации источника, после того, как к команде присоединится Пьер Мунгенге, столичный клуб планирует усилить позиции защитника и опорного полузащитника. Связано это с травмами Владислава Захарченко и Николая Михайленко.

В прошедшем сезоне «Динамо» заняло четвертое место в Украинской Премьер-лиге, набрав 57 очков, а также завоевало Кубок Украины, в финале со счетом 3:1 обыграв «Чернигов».

Ранее стало известно, на сколько будет рассчитан контракт Мунгенге с «Динамо».