ИНФАНТИНО: «Никаких дополнительных доходов для ФИФА нет»
Президент ФИФА высказался о паузах на гидратацию
Президент ФИФА Джанни Инфантино защитил паузы на гидратацию, которые используются на чемпионате мира, назвав их «сугубо спортивным вопросом» и заявив, что мировая футбольная организация не получает от этого «абсолютно никакой» финансовой выгоды.
Эти паузы, которые происходят в середине каждого матча, являются нововведением турнира в США, Канаде и Мексике. Они уже вызвали критику со стороны игроков, тренеров, экспертов и болельщиков.
«Главная причина – жара, но мы также должны понимать, что на чемпионате мира, который длится 39 дней, и команды могут сыграть до восьми матчей за этот период, наличие момента для отдыха является чрезвычайно важным.
Еще важнее – обеспечить, чтобы все команды в каждом матче играли в одинаковых условиях. Очень сложно принять ситуацию, когда тренер может влиять на матч из-за погодных условий, которые отличаются от игры к игре. Мы хотим равных условий для всех, поэтому эти паузы применяются в каждом матче», – сказал Инфантино.
Много критики звучит в адрес организаторов из-за коммерческой составляющей пауз на гидратацию, поскольку в это время показывается реклама спонсоров турнира, на которую отведены отдельные временные слоты.
«Судьи говорят: «Нет, у вас есть больше времени, все нормально, потому что реклама все равно идет», – сказал защитник сборной США Антони Робинсон после стартового матча против Парагвая (4:0).
В ответ на эти упреки Инфантино заявил, что ФИФА не получает дополнительного дохода от этих пауз:
«Никаких дополнительных доходов для ФИФА нет, все коммерческие соглашения были заключены заранее. Поэтому это не финансовый вопрос. Для нас это сугубо спортивный вопрос».
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