Тренер сборной Ганы: «Судья VAR взял отпуск или пошел за кофе. Где он?»

Наставник сборной Ганы Карлуш Кейруш, несмотря на ничью 0:0 с фаворитом Англией в матче ЧМ-2026, остался недоволен работой судейской бригады.

«VAR в этом матче, видимо, взял отпуск или вышел за кофе. Он вообще был на этой игре? Момент, когда Пикфорд сбил нашего игрока – это удаление, тут нет сомнений. Я шокирован. Момент, когда Конса забил Аду. Это пенальти».

«У меня есть сомнения, что арбитр VAR доехал на матч. Уже отдыхает», – сказал Кейруш.

Обе команды после двух туров набрали по 4 очка.