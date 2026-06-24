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Чемпионат мира
24 июня 2026, 12:33 | Обновлено 24 июня 2026, 12:38
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0

Тренер сборной Ганы: «Судья VAR взял отпуск или пошел за кофе. Где он?»

Кейруш недоволен судейством

24 июня 2026, 12:33 | Обновлено 24 июня 2026, 12:38
240
0
Тренер сборной Ганы: «Судья VAR взял отпуск или пошел за кофе. Где он?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлуш Кейруш
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Наставник сборной Ганы Карлуш Кейруш, несмотря на ничью 0:0 с фаворитом Англией в матче ЧМ-2026, остался недоволен работой судейской бригады.

«VAR в этом матче, видимо, взял отпуск или вышел за кофе. Он вообще был на этой игре? Момент, когда Пикфорд сбил нашего игрока – это удаление, тут нет сомнений. Я шокирован. Момент, когда Конса забил Аду. Это пенальти».

«У меня есть сомнения, что арбитр VAR доехал на матч. Уже отдыхает», – сказал Кейруш.

Обе команды после двух туров набрали по 4 очка.

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Карлуш Кейруш сборная Ганы по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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