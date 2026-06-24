Тренер сборной Ганы: «Судья VAR взял отпуск или пошел за кофе. Где он?»
Кейруш недоволен судейством
Наставник сборной Ганы Карлуш Кейруш, несмотря на ничью 0:0 с фаворитом Англией в матче ЧМ-2026, остался недоволен работой судейской бригады.
«VAR в этом матче, видимо, взял отпуск или вышел за кофе. Он вообще был на этой игре? Момент, когда Пикфорд сбил нашего игрока – это удаление, тут нет сомнений. Я шокирован. Момент, когда Конса забил Аду. Это пенальти».
«У меня есть сомнения, что арбитр VAR доехал на матч. Уже отдыхает», – сказал Кейруш.
Обе команды после двух туров набрали по 4 очка.
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