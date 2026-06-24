Чехия – Мексика. Прогноз Игоря Цыганыка на матч чемпионата мира 2026

В ночь на четверг, 25 июня, в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2026 встретятся первая и третья команды группы A – Мексика и Чехия. Игра пройдет на легендарной арене «Ацтека» в Мехико, ее будет обслуживать аргентинская бригада арбитров во главе с Яэлем Фальконом. Начало встречи – в 04:00 по киевскому времени.

Известный спортивный комментатор, блогер и амбассадор betking Игорь Цыганик поделился своим прогнозом на этот поединок.

Чехия

«Народная команда» под руководством Мирослава Коубека явно переживает не лучший период. Да, чехи пробились на ЧМ впервые за 20 лет, но их путь к мундиалю был тернистым. Основной этап квалификации прошёл нестабильно, уверенные победы чередовались с разгромными поражениями, поэтому Чехии пришлось искать счастье в стыковых матчах. Но и там результат чехам давался с огромным трудом – обе встречи с Ирландией и Данией были выиграны лишь в серии пенальти.

Контрольные матчи перед ЧМ-2026 дали некоторую надежду на улучшение. Подопечные Коубека обыграли Косово (2:1) и Гватемалу (3:1), однако реальность официальных матчей вновь больно ударила по амбициям чехов. Уже в первом матче на чемпионате мира они уступили относительно равному сопернику в лице Южной Кореи (1:2). При этом Чехия забила первой в середине второго тайма и имела хорошие шансы сохранить преимущество до конца матча. Но корейцы продемонстрировали характер и большее желание победить, за 30 минут переломили ход встречи и одержали волевую победу.

Во втором туре чехи в роли фаворита встретились с ЮАР и снова забили первыми. Быстрый гол дал надежду на положительный результат, однако команде снова чего-то не хватило. После перерыва сборная Чехии сбавила обороты, реализация подвела, а в концовке чехи ещё и заработали совершенно ненужный пенальти, который реализовал Тебохо Мокоена. В итоге 1:1, всего одно очко и довольно сложная ситуация перед заключительным туром.

Скорее всего, Коубек продолжит делать ставку на физически мощный и компактный футбол с акцентом на верховые дуэли, стандарты и контратаки. В матче с мексиканцами, вероятно, тренер использует схему с тремя центральными защитниками, чтобы остановить техничных и физически сильных игроков соперника. Мотивация у игроков Чехии будет высокой, но нестабильное психологическое состояние может помешать реализовать свои моменты. Особенно, если игра пойдет не по плану.

Из слабых сторон у чехов следует отметить не слишком уверенный контроль мяча и плохую реализацию.

Игорь Цыганик – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, ведущий, журналист, инсайдер и аналитик, более 25 лет в спортивной журналистике и футбольном телевидении

Мексика

«Эль Три» подходят к этому противостоянию в качестве лидера группы и команды, которая уже решила свои задачи на этом этапе ЧМ. Подопечные Хавьера Агирре досрочно гарантировали себе выход в плей-офф, поэтому будут играть без лишнего давления.

Первые два матча на мундиале прошли для сборной Мексики по-разному. Дебютную встречу с ЮАР (2:0) мексиканцы провели уверенно, чему способствовали два удаления в составе соперника. Второй же поединок против Южной Кореи (1:0) прошёл более нервно – обе команды имели свои шансы забить гол и одержать победу. Мексиканцы свою возможность не упустили. Гол в исполнении Луиса Ромо стал единственным и решающим в этом матче.

Скорее всего, Агирре в матче, не имеющем для команды решающего турнирного значения, даст возможность отдохнуть ключевым игрокам и проведет ротацию. Возможно, на поле появятся некоторые ветераны и молодые игроки из резерва. Но это точно не означает, что на переполненной «Ацтеке» в Мехико «Эль Три» будут играть вполсилы. Статус хозяев и поддержка трибун будут заставлять их идти вперед и бороться до последнего. В пользу мексиканцев также могут сыграть местный климат и высокогорные условия, поскольку они к ним приспособлены явно лучше, чем европейцы.

Стиль игры команды Агирре, вероятно, не изменится. Это будет все тот же прагматичный футбол с акцентом на дисциплину, физическую борьбу, организованную оборону, высокий прессинг и активность на флангах. Слабостью, на которой может сыграть Чехия, является плохое противодействие быстрым контратакам.

Личные встречи

Мексика и Чехия за всё время встречались десять раз. Ощутимое преимущество здесь на стороне мексиканцев – они выиграли половину матчей. Ещё дважды победу праздновали чехи, а три поединка завершились вничью.

Прогноз

Для обеих команд этот матч будет иметь принципиальное значение. Для подопечных Коубека – это последний шанс пробиться в плей-офф как через второе (если чехи победят, а Южная Корея проиграет ЮАР в параллельном матче), так и через третье место (на данный момент Чехия находится на грани квалификации) в группе A.

Мексиканцы же будут бороться за сохранение первого места в группе перед своими болельщиками на легендарном стадионе, где они не проигрывают уже 13 лет. Нас ждет напряженный матч с физической борьбой и небольшим количеством моментов. Все будет зависеть от способности соперников их реализовать.

Наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа Мексики или ничья. Предлагаю сделать комбинированную ставку «Мексика не проиграет + Тотал меньше 3,5» с коэффициентом 1,76.