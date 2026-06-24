Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 15-я неделя Битвы редакций. Старт 3-го тура ЧМ: матч Бразилии с Неймаром!
Чемпионат мира
24 июня 2026, 10:55 |
209
17

15-я неделя Битвы редакций. Старт 3-го тура ЧМ: матч Бразилии с Неймаром!

Возобновляется топовый конкурс от Sport.ua, UA-Football и betking

24 июня 2026, 10:55 |
209
17 Comments
15-я неделя Битвы редакций. Старт 3-го тура ЧМ: матч Бразилии с Неймаром!
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

15-я неделя «Битвы редакций» с топовыми призами для читателей!

Участие примут Sport.ua и UA-Football, а также букмекерская компания betking.

Сейчас вы можете ознакомиться с матчами для прогнозирования 15-й недели и начать борьбу за призы: фрибеты от betking (на общую сумму 11 000 грн, пять победителей) и, снова, AirPods 3 Pro!

А также продолжается очередная гонка за главный приз месяца – PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26.

Наушники получит тот, кто соберет больше всего флетов за одну Битву. Без рандома – только один победитель! По той же схеме будет определен и обладатель PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 в конце месяца (по сумме четырех недель Битвы редакций).

Список матчей для прогнозирования

  • 24.06. Швейцария – Канада (22:00)
  • 25.06. Шотландия – Бразилия (01:00)
  • 25.06. ЮАР – Южная Корея (04:00)
  • 25.06. Чехия – Мексика (04:00)

Как заявил Карло Анчелотти, за сборную Бразилии в матче с Шотландией сыграет Неймар! Будет интересно!

Что нужно сделать читателю:

  1. Оставить прогнозы в комментариях под этой новостью на каждый из четырех матчей с коэффициентом от 1.50.
  2. Обязательно указать победителя «Битвы редакций»: Sport.ua, UA-Football или betking.

Пример комментария:

  • Швейцария – Канада [Обе забьют – Да за 1.75]
  • Шотландия – Бразилия [Фора Бразилии (-1) за 1.50]
  • ЮАР – Южная Корея [Тотал больше 2.5 за 2.00]
  • Чехия – Мексика [Ничья за 4.05]

Как оставлять комментарий – в строчку или в столбик не имеет значения.

Важно:

  • Коэффициент каждого прогноза – не менее 1.50.
  • Коэффициенты фиксируются на момент публикации стартовой новости недели с помощью скриншотов.
  • Разрешены ставки только на следующие рынки (основные бигмаркеты): 1X2, голы (тоталы), форы.
  • Каждый прогноз равен одному флету.
  • По итогам четырех матчей у каждой команды суммируется прибыль или убыток, после чего определяется победитель недели.
    Конкурс носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой. Участие не требует внесения денежных средств

Прогнозы редакций

Sport.ua:

  • Даниил Агарков: Швейцария – Канада [Обе забьют – Да за 1.75], Шотландия – Бразилия [Фора Бразилии (-1) за 1.50]
  • Денис Кирильчук: ЮАР – Южная Корея [Победа Южной Кореи за 1.73], Чехия – Мексика [Обе забьют – Нет за 1.86]

UA-Football:

  • Владислав Прийменко: Швейцария – Канада [Обе забьют – Да за 1.75], Шотландия – Бразилия [Тотал больше 2.5 за 1.81]
  • Владислав Петрушевский: ЮАР – Южная Корея [Тотал больше 2.5 за 2.00], Чехия – Мексика [Ничья за 4.05]

betking:

  • Михаил Кузьменко: Швейцария – Канада [Фора Швейцарии (0) за 1.64], Шотландия – Бразилия [Тотал больше 2.5 за 1.81]
  • Ярослав Перканюк: ЮАР – Южная Корея [Победа Южной Кореи за 1.73], Чехия – Мексика [Обе забьют – Да за 1.90]

Команда (UA-Football или Sport.ua) с худшим финансовым результатом по сравнению с betking вылетает из «Битвы редакций».

Спортивные СМИ, если вы хотите взять участие в «Битве редакций» вместе со своей командой – отправьте письмо на почту info@sport.ua.

Линия и коэффициенты на матч Швейцария – Канада

Линия и коэффициенты на матч Шотландия – Бразилия

Линия и коэффициенты на матч ЮАР – Южная Корея

Линия и коэффициенты на матч Чехия – Мексика

Условия получения призов для читателей

1. Фрибеты от betking (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн)

Читатели претендуют на фрибеты, если:

  • оставили прогнозы на все четыре матча недели с коэффициентом от 1.50 (одиночная ставка, экспрессы не допускаются);
  • выбрали правильного победителя битвы редакций (Sport.ua, UA-Football или betking);
  • подписаны на Telegram-каналы Sport.ua, UA-Football и betking.
  • Розыгрыш фрибетов проводится с помощью рандомайзера.

2. AirPods 3 Pro (дополнительный приз недели)

В конкурсе участвуют все читатели, которые:

  • собрали больше прибыли, чем победитель недели Битвы редакций;
  • не обязательно правильно выбрали победителя Битвы редакций.
  • Победителем становится участник, набравший наибольшее количество флетов.

3. PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 (главный приз месяца)

По итогам четырех недель PlayStation достаётся участнику с наибольшей суммарной прибылью по флетам – без рандома. Если ни один прогнозист не превзошел победителя «Битвы редакций» хотя бы на одной неделе, главный приз переносится в призовой фонд конкурса к чемпионату мира.

Правила публикации комментариев

  • От одного читателя принимается только один прогноз (одиночная ставка, экспрессы запрещены).
  • Мульти-аккаунты строго запрещены.
  • Если комментарий был изменен после публикации, он не засчитывается.
  • Комментарии с прогнозами принимаются до старта первого матча.

Правила и условия конкурса «Битва редакций»

  • Конкурс «Битва редакций» носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой.
  • Участие в конкурсе не требует внесения денежных средств.
  • Прогнозы, публикуемые редакциями и пользователями, являются субъективным мнением и не рассматриваются как рекомендации к совершению ставок.
  • Призы в виде фрибетов предоставляются партнером конкурса – букмекерской конторой betking – и используются в соответствии с ее правилами. Фрибеты не подлежат выводу в денежном эквиваленте.
  • Победители среди читателей определяются с помощью общедоступного онлайн-рандомайзера.
  • Связь с победителями осуществляется администрацией Sport.ua по электронной почте, указанной пользователем. В случае отсутствия ответа со стороны победителя в разумный срок организаторы вправе определить нового победителя.
  • Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять условия и регламент конкурса. Все изменения публикуются на сайте Sport.ua и вступают в силу с момента публикации.
  • Участвуя в конкурсе, пользователь дает согласие на обработку персональных данных исключительно в целях проведения и администрирования конкурса.

РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

По теме:
Итоги 14-й недели Битвы редакций
14-я неделя Битвы редакций. Как завершится матч сборных Украины и Польши?
Итоги 13-й недели Битвы редакций
Битва редакций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Левый Берег приближается к подписанию экс-вингера Харькова
Футбол | 24 июня 2026, 11:59 0
Левый Берег приближается к подписанию экс-вингера Харькова
Левый Берег приближается к подписанию экс-вингера Харькова

Карьеру в киевском клубе может продолжить Владислав Калитвинцев

Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Футбол | 24 июня 2026, 07:27 12
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги

Руан Индио может переехать в Киев

ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
Футбол | 24.06.2026, 07:14
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Футбол | 24.06.2026, 09:32
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
Бокс | 24.06.2026, 04:05
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
Комментарии 17
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Швейцарія - Канада [ТБ 2.5 за 2.0]
Шотландія - Бразилія [ТМ 2.5 за 2.0]
ПАР - Південна Корея [П2 за 1.73]
Чехія - Мексика [П2 за 1.93]
Переможець "Битви редакцій" - Sport.UA
Ответить
0
Швейцарія-Канада [Тб більше 2,5 за 2.00]
Шотландія-Бразилія[Шотландія забʼє за 2,00]
ПАР-Півд.Корея [Фора (-1.5) Кореї за 2,90]
Чехія- Мексика[Чехія більше 1,5 за 3,33]
Переможець битви - betking.
Ответить
0
Швейцарія – Канада [П1 за 2,40]
Шотландія – Бразилія [ТБ 2,5 за 1.81]
ПАР – Південна Корея [П2 за 1,73]
Чехія – Мексика [Обидві забʼють – ні за 1,86]
Переможець битви редакцій – UA-Football
Ответить
0
Швейцарія – Канада [Обидві команди заб’ють – Так за 1,75]Шотландія – Бразилія [Фора Шотландії (+1.5) за 1,83]ПАР – Південна Корея [П2 за 1,73]Чехія – Мексика [Тотал більше 2 за 1,52] Переможець редакції UA-Football
Ответить
0
Швейцарія – Канада [Тотал більше 2,5 за 2,0]Шотландія – Бразилія [Фора Бразилії (-1) за 1,50]ПАР – Південна Корея [Обидві команди забʼють -Так за 1,81]Чехія – Мексика [Нічия за 4,05] Переможець редакції betking
Ответить
0
Швейцарія – Канада [Обидві команди забʼють – так за 1.75]
Шотландія – Бразилія [Фора Бразилії (-1) за 1.50]
ПАР – Південна Корея [П2 за 1.73]
Чехія – Мексика [Обидві команди забʼють – так за 1.90]
Переможець «Битви редакцій» – betking
Ответить
0
Швейцарія – Канада [П1 за 2,40]Шотландія – Бразилія [ІТБ2 (2.5) за 2,60]ПАР – Південна Корея [ІТБ2 (1.5) за 1,85]Чехія – Мексика [Обидві команди забʼють - Так за 1,90]Переможець редакції SportUA
Ответить
0
Швейцарія - Канада (Нічия за 3,13)
Шотландія - Бразилія (Нічия за 5,8)
ПАР - Південна Корея (Фора Корея -1,5 за 2,9)
Чехія - Мексика (Нічия за 4,05)
Переможець битви редакцій - UA Football.
Ответить
0
Швейцарія - Канада (Канада Фора 0 за 2,28)
Шотландія - Бразилія (бразилія Фора -1,5 за 2.0)
Пар - Південна Корея (обидві забʼють так за 1,96)
Чехія - Мексика (перемога Мексики за 1,93)
Переможець битви редакцій betking
Ответить
0
Швейцарія - Канада [Перемога Швейцарії за 2.40]
Шотландія - Бразилія [Тотал більше 3.5 за 3.10]
ЮАР - Південна Корея [Тотал менше 2.5 за 1.81]
Чехія - Мексика [Нічия за 4.05]
Переможець «Битви редакцій» - UA-Football
Ответить
0
Швейцарія – Канада [Обидві команди заб’ють – Так за 1,75]
Шотландія – Бразилія [Фора Бразилії (-1) за 1,50]
ПАР – Південна Корея [Тотал більше 2,5 за 2,00]
Чехія – Мексика [обидві заб'ють за 1.90]
Переможець битви редакцій BETKING 
Ответить
0
Швейцария – Канада [ТБ 2.5 за 2.00]Шотландия – Бразилия [ТБ 2.5 за 1.81]ЮАР – Южная Корея [ТБ 2.5 за 2.00]Чехия – Мексика [ТБ 2.5 за 2.00]Победитель Редакции: Спорт Юа
Ответить
0
Швейцарія – Канада [Обидві команди заб’ють – Так за 1,75]Шотландія – Бразилія [Фора Шотландії (+1.5) за 1,83]ПАР – Південна Корея [П2 за 1,73]Чехія – Мексика [Тотал більше 2 за 1,52]
Ответить
0
Швейцарія – Канада (Обидві команди заб’ють – Так за 1,75)
Шотландія – Бразилія (Тотал більше 2,5 за 1,81)
ПАР – Південна Корея (Перемога Південної Кореї за 1,73)
Чехія – Мексика (Перемога Мексики за 1,94)
Переможець «Битви редакцій»: betking
Ответить
0
Швейцарія – Канада (Обидві команди заб’ють – Так за 1,75)
Шотландія – Бразилія (Тотал більше 2,5 за 1,81)
ПАР – Південна Корея ([Тотал більше 2,5 за 2,00)
Чехія – Мексика (Перемога Мексики за 1,94)
Переможець «Битви редакцій»: UA-Football
Ответить
0
Швейцария – Канада [ИТ1Б 1.5 Кэф 2.00]
Шотландия – Бразилия [ИТ1Б 0.5 Кэф 2.00]
ЮАР – Южная Корея [Победа Южной Кореи Кэф 1.72]
Чехия – Мексика [ОЗ кэф 1.9]
Победитель Редакции: Betking 
Ответить
0
Швейцарія – Канада (Обидві команди заб’ють – Так за 1,75)
Шотландія – Бразилія (Тотал менше 2,5 за 2,00)
ПАР – Південна Корея (Перемога Південної Кореї за 1,73)
Чехія – Мексика (Перемога Мексики за 1,94)
Переможець «Битви редакцій»: Sport.ua
Ответить
0
Популярные новости
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
22.06.2026, 10:38 12
Футбол
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
23.06.2026, 08:49 19
Футбол
Чемпион предупредил Верховена: Тебе не нужен бой. Усик – король реваншей
Чемпион предупредил Верховена: Тебе не нужен бой. Усик – король реваншей
23.06.2026, 01:24
Бокс
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
23.06.2026, 07:37 6
Бокс
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
23.06.2026, 03:50 11
Футбол
Известный легионер отказался играть в Премьер-лиге и решил покинуть Украину
Известный легионер отказался играть в Премьер-лиге и решил покинуть Украину
22.06.2026, 12:51
Футбол
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
22.06.2026, 09:51 7
Футбол
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
22.06.2026, 09:07 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем