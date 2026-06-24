15-я неделя Битвы редакций. Старт 3-го тура ЧМ: матч Бразилии с Неймаром!
Возобновляется топовый конкурс от Sport.ua, UA-Football и betking
15-я неделя «Битвы редакций» с топовыми призами для читателей!
Участие примут Sport.ua и UA-Football, а также букмекерская компания betking.
Сейчас вы можете ознакомиться с матчами для прогнозирования 15-й недели и начать борьбу за призы: фрибеты от betking (на общую сумму 11 000 грн, пять победителей) и, снова, AirPods 3 Pro!
А также продолжается очередная гонка за главный приз месяца – PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26.
Наушники получит тот, кто соберет больше всего флетов за одну Битву. Без рандома – только один победитель! По той же схеме будет определен и обладатель PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 в конце месяца (по сумме четырех недель Битвы редакций).
Список матчей для прогнозирования
- 24.06. Швейцария – Канада (22:00)
- 25.06. Шотландия – Бразилия (01:00)
- 25.06. ЮАР – Южная Корея (04:00)
- 25.06. Чехия – Мексика (04:00)
Как заявил Карло Анчелотти, за сборную Бразилии в матче с Шотландией сыграет Неймар! Будет интересно!
Что нужно сделать читателю:
- Оставить прогнозы в комментариях под этой новостью на каждый из четырех матчей с коэффициентом от 1.50.
- Обязательно указать победителя «Битвы редакций»: Sport.ua, UA-Football или betking.
Пример комментария:
- Швейцария – Канада [Обе забьют – Да за 1.75]
- Шотландия – Бразилия [Фора Бразилии (-1) за 1.50]
- ЮАР – Южная Корея [Тотал больше 2.5 за 2.00]
- Чехия – Мексика [Ничья за 4.05]
Как оставлять комментарий – в строчку или в столбик не имеет значения.
Важно:
- Коэффициент каждого прогноза – не менее 1.50.
- Коэффициенты фиксируются на момент публикации стартовой новости недели с помощью скриншотов.
- Разрешены ставки только на следующие рынки (основные бигмаркеты): 1X2, голы (тоталы), форы.
- Каждый прогноз равен одному флету.
- По итогам четырех матчей у каждой команды суммируется прибыль или убыток, после чего определяется победитель недели.
Конкурс носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой. Участие не требует внесения денежных средств
Прогнозы редакций
Sport.ua:
- Даниил Агарков: Швейцария – Канада [Обе забьют – Да за 1.75], Шотландия – Бразилия [Фора Бразилии (-1) за 1.50]
- Денис Кирильчук: ЮАР – Южная Корея [Победа Южной Кореи за 1.73], Чехия – Мексика [Обе забьют – Нет за 1.86]
UA-Football:
- Владислав Прийменко: Швейцария – Канада [Обе забьют – Да за 1.75], Шотландия – Бразилия [Тотал больше 2.5 за 1.81]
- Владислав Петрушевский: ЮАР – Южная Корея [Тотал больше 2.5 за 2.00], Чехия – Мексика [Ничья за 4.05]
betking:
- Михаил Кузьменко: Швейцария – Канада [Фора Швейцарии (0) за 1.64], Шотландия – Бразилия [Тотал больше 2.5 за 1.81]
- Ярослав Перканюк: ЮАР – Южная Корея [Победа Южной Кореи за 1.73], Чехия – Мексика [Обе забьют – Да за 1.90]
Команда (UA-Football или Sport.ua) с худшим финансовым результатом по сравнению с betking вылетает из «Битвы редакций».
Спортивные СМИ, если вы хотите взять участие в «Битве редакций» вместе со своей командой – отправьте письмо на почту info@sport.ua.
Линия и коэффициенты на матч Швейцария – Канада
Линия и коэффициенты на матч Шотландия – Бразилия
Линия и коэффициенты на матч ЮАР – Южная Корея
Линия и коэффициенты на матч Чехия – Мексика
Условия получения призов для читателей
1. Фрибеты от betking (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн)
Читатели претендуют на фрибеты, если:
- оставили прогнозы на все четыре матча недели с коэффициентом от 1.50 (одиночная ставка, экспрессы не допускаются);
- выбрали правильного победителя битвы редакций (Sport.ua, UA-Football или betking);
- подписаны на Telegram-каналы Sport.ua, UA-Football и betking.
- Розыгрыш фрибетов проводится с помощью рандомайзера.
2. AirPods 3 Pro (дополнительный приз недели)
В конкурсе участвуют все читатели, которые:
- собрали больше прибыли, чем победитель недели Битвы редакций;
- не обязательно правильно выбрали победителя Битвы редакций.
- Победителем становится участник, набравший наибольшее количество флетов.
3. PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 (главный приз месяца)
По итогам четырех недель PlayStation достаётся участнику с наибольшей суммарной прибылью по флетам – без рандома. Если ни один прогнозист не превзошел победителя «Битвы редакций» хотя бы на одной неделе, главный приз переносится в призовой фонд конкурса к чемпионату мира.
Правила публикации комментариев
- От одного читателя принимается только один прогноз (одиночная ставка, экспрессы запрещены).
- Мульти-аккаунты строго запрещены.
- Если комментарий был изменен после публикации, он не засчитывается.
- Комментарии с прогнозами принимаются до старта первого матча.
Правила и условия конкурса «Битва редакций»
- Конкурс «Битва редакций» носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой.
- Участие в конкурсе не требует внесения денежных средств.
- Прогнозы, публикуемые редакциями и пользователями, являются субъективным мнением и не рассматриваются как рекомендации к совершению ставок.
- Призы в виде фрибетов предоставляются партнером конкурса – букмекерской конторой betking – и используются в соответствии с ее правилами. Фрибеты не подлежат выводу в денежном эквиваленте.
- Победители среди читателей определяются с помощью общедоступного онлайн-рандомайзера.
- Связь с победителями осуществляется администрацией Sport.ua по электронной почте, указанной пользователем. В случае отсутствия ответа со стороны победителя в разумный срок организаторы вправе определить нового победителя.
- Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять условия и регламент конкурса. Все изменения публикуются на сайте Sport.ua и вступают в силу с момента публикации.
- Участвуя в конкурсе, пользователь дает согласие на обработку персональных данных исключительно в целях проведения и администрирования конкурса.
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карьеру в киевском клубе может продолжить Владислав Калитвинцев
Руан Индио может переехать в Киев
Шотландія - Бразилія [ТМ 2.5 за 2.0]
ПАР - Південна Корея [П2 за 1.73]
Чехія - Мексика [П2 за 1.93]
Переможець "Битви редакцій" - Sport.UA
Шотландія-Бразилія[Шотландія забʼє за 2,00]
ПАР-Півд.Корея [Фора (-1.5) Кореї за 2,90]
Чехія- Мексика[Чехія більше 1,5 за 3,33]
Переможець битви - betking.
Шотландія – Бразилія [ТБ 2,5 за 1.81]
ПАР – Південна Корея [П2 за 1,73]
Чехія – Мексика [Обидві забʼють – ні за 1,86]
Переможець битви редакцій – UA-Football
Шотландія – Бразилія [Фора Бразилії (-1) за 1.50]
ПАР – Південна Корея [П2 за 1.73]
Чехія – Мексика [Обидві команди забʼють – так за 1.90]
Переможець «Битви редакцій» – betking
Шотландія - Бразилія (Нічия за 5,8)
ПАР - Південна Корея (Фора Корея -1,5 за 2,9)
Чехія - Мексика (Нічия за 4,05)
Переможець битви редакцій - UA Football.
Шотландія - Бразилія (бразилія Фора -1,5 за 2.0)
Пар - Південна Корея (обидві забʼють так за 1,96)
Чехія - Мексика (перемога Мексики за 1,93)
Переможець битви редакцій betking
Шотландія - Бразилія [Тотал більше 3.5 за 3.10]
ЮАР - Південна Корея [Тотал менше 2.5 за 1.81]
Чехія - Мексика [Нічия за 4.05]
Переможець «Битви редакцій» - UA-Football
Шотландія – Бразилія [Фора Бразилії (-1) за 1,50]
ПАР – Південна Корея [Тотал більше 2,5 за 2,00]
Чехія – Мексика [обидві заб'ють за 1.90]
Переможець битви редакцій BETKING
Шотландія – Бразилія (Тотал більше 2,5 за 1,81)
ПАР – Південна Корея (Перемога Південної Кореї за 1,73)
Чехія – Мексика (Перемога Мексики за 1,94)
Переможець «Битви редакцій»: betking
Шотландія – Бразилія (Тотал більше 2,5 за 1,81)
ПАР – Південна Корея ([Тотал більше 2,5 за 2,00)
Чехія – Мексика (Перемога Мексики за 1,94)
Переможець «Битви редакцій»: UA-Football
Шотландия – Бразилия [ИТ1Б 0.5 Кэф 2.00]
ЮАР – Южная Корея [Победа Южной Кореи Кэф 1.72]
Чехия – Мексика [ОЗ кэф 1.9]
Победитель Редакции: Betking
Шотландія – Бразилія (Тотал менше 2,5 за 2,00)
ПАР – Південна Корея (Перемога Південної Кореї за 1,73)
Чехія – Мексика (Перемога Мексики за 1,94)
Переможець «Битви редакцій»: Sport.ua