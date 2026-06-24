КАННАВАРО: «Я много раз останавливал Роналду, но и он много забивал мне»

Наставник сборной Узбекистана Фабио Каннаваро провел пресс-конференцию после разгромного поражения от Португалии (0:5) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026:

– Соперник был очень сильным, но верите ли вы еще в выход из группы, если удастся выиграть последний матч против ДР Конго? И какое впечатление на вас произвел Криштиану Роналду?

– Мы знали, что будет очень сложно. С момента жеребьевки, когда я увидел в группе Колумбию и Португалию, я понимал: для нас это будет огромный вызов. Узбекистан впервые играет на чемпионате мира, и моим игрокам нелегко. После матча с Колумбией я гордился командой. Сегодня тоже горжусь. Да, я видел, что игрокам было страшно, видел, что им было тяжело. Но они не сдались ни на секунду. Даже с мячом они пытались играть, пытались создавать проблемы, а не просто обороняться.

Для меня это уже очень важно. Когда играешь против команды, у которой великие футболисты во всех линиях, всегда тяжело. Португалия после ничьей в первом матче была еще более мотивированной. А когда играешь против Криштиану Роналду, нельзя дать ему даже сантиметр. Дашь сантиметр – он забьет два гола. Мы должны верить, пока математика не отправит нас домой. Сейчас нужно забыть эти два матча, потому что я заранее знал: они будут почти запретительно сложными.

– Это одно из самых крупных поражений в вашей карьере. Португалия была слишком хороша или вы ожидали большего от своей команды?

– И то, и другое. Мы слишком рано пропустили первые два гола в ситуациях, к которым я пытался подготовить игроков. Я давал им много информации, поэтому это меня удивило. После этого мы пытались прессинговать выше, пытались забить. Но против такой Португалии это очень сложно. Они очень сильны в центре, очень сильны на флангах. Я говорил об этом еще вчера: это действительно сильная команда. А сегодня они были еще и более мотивированы, чем в первом матче. В такой ситуации трудно любой сборной.

– В последнее время о Криштиану Роналду говорили много критического. Не кажется ли вам, что иногда к нему относятся без должного уважения?

– Многие думают, что если Криштиану играет в Азии, он просто теряет время. Но потом он приезжает на чемпионат мира и показывает: в 41 год у него все еще огромный голод. Человек не забывает, как играть в футбол. Месси играет в MLS и еще сильнее вошел в историю на чемпионате мира. Футбол давно уже не только в Европе. Он открыл новые горизонты и границы. Уровень растет везде. Криштиану всегда остается одним из сильнейших игроков в истории футбола.

– Вы сделали изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против Колумбии. Некоторые решения не сработали. Считаете ли вы, что ответственность за поражение лежит на тренере?

– Конечно, на тренере. Я выбираю тех, кто, на мой взгляд, находится в лучшем состоянии. И я беру ответственность на себя. Я должен защищать своих игроков, потому что это их первый чемпионат мира. Я говорил им: вы можете ошибаться в передачах, можете проводить не лучший матч, можете ошибаться – я все равно буду давать вам доверие. Только если я даю игрокам доверие, они могут улучшаться, чувствовать себя лучше и не бояться играть в футбол. Я всю жизнь брал ответственность – как футболист и как тренер. Если мы сегодня проиграли 0:5, значит, ошибся я.

– Почему команда не смогла удержать хороший отрезок после отмененного гола? И как вы видите борьбу в группе после матчей с Колумбией и Португалией?

– Отмененный гол забрал у нас много уверенности. Команда начинала играть так же смелее, как против Колумбии, начинала больше верить, пыталась контролировать матч. Не все 90 минут, но отрезок был хороший. Потом, когда нет баланса, ты пропускаешь третий гол, и становится намного сложнее. Колумбия – очень хорошая команда. Но Португалию я вижу в динамике настоящей топ-сборной. Они умеют играть через центр, через фланги, умеют играть как команда. Обе сборные сильные, но у Португалии, на мой взгляд, есть что-то большее.

– Как бывший защитник мирового уровня, объясните, почему так трудно играть против Криштиану Роналду?

– У него невероятное чувство мяча в штрафной. Он постоянно двигается, а партнеры играют на него: ищут его, отдают ему мяч. И он всегда находит хорошие моменты. Защитник должен быть очень умным, чтобы быть рядом с ним. Потому что если дать Криштиану один сантиметр в штрафной – ты мертв.

– Смог бы Фабио Каннаваро образца 2006 года остановить сегодняшнего Криштиану?

– Я много раз его останавливал, но он тоже много раз забивал мне. Я уже давно закончил карьеру, а он все еще играет. Его нужно поздравить, потому что он настоящий профессионал. Я говорил ему: возможно, ты сможешь играть еще несколько лет. А потом уже на пенсии наслаждаться футболом.

– Вы не стали садиться в низкий блок, даже понимая разницу в классе. Во втором тайме команда продолжала играть выше, рискуя разгромом. Почему?

– Потому что нормально проиграть Португалии. Если мы сыграем с ней 100 раз, можем проиграть 100 раз. Я просил игроков быть смелее, играть в футбол и не бояться. Только с таким менталитетом можно расти – как команда и индивидуально. Сегодня я выпустил 18-летнего игрока на фланг, еще несколько футболистов около 20–22 лет. Как тренер я должен давать им доверие.

Если против Португалии просто сесть в низкий блок, в 99% случаев ты проиграешь. Поэтому я говорю: почему бы не попробовать сделать что-то большее? Я никогда не просил команду только отходить назад и закрываться. И не попрошу. Я предпочитаю, чтобы моя команда встречала соперников лицом к лицу.

Проиграть – не проблема. Мы здесь, чтобы получать опыт. Узбекистан впервые играет на чемпионате мира. Я очень четко понимаю нашу цель. Если кто-то говорит о победе на чемпионате мира – это уже другая история.

Видеообзор матча Португалия – Узбекистан (5:0)