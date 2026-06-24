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24 июня 2026, 02:35 | Обновлено 24 июня 2026, 02:39
134
0

ФОТО. Роналдиньо возвращается в футбол? Клуб Серии C показал форму с Ронни

Скромная Равенна презентовала премиальный проект с бразильской звездой

24 июня 2026, 02:35 | Обновлено 24 июня 2026, 02:39
134
0
ФОТО. Роналдиньо возвращается в футбол? Клуб Серии C показал форму с Ронни
Instagram. Роналдиньо
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Итальянская «Равенна» продолжает привлекать внимание далеко за пределами Серии C. Клуб презентовал новую форму в рамках проекта «Ravenna FC by Cipriani», к которому присоединился легендарный бразилец Роналдиньо.

Комплект выполнен в премиальной эстетике: белая основа с золотыми деталями, сдержанный дизайн и фирменный знак R10 на груди. Именно эта деталь стала главной изюминкой релиза и сразу вызвала большой интерес в соцсетях.

Западные медиа называют сотрудничество «Равенны» с Роналдиньо мощным маркетинговым ходом. По данным AS, презентация проекта прошла в Майами при участии Nike и владельца клуба Игнацио Чиприани.

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Ранее сообщалось, что Роналдиньо подписал соглашение с «Равенной», однако его роль прежде всего имеет имиджевый и коммерческий характер. При этом само появление легенды в проекте уже сделало скромный клуб одним из самых обсуждаемых в европейском футболе.

Новый релиз объединил футбол, моду и статусную эстетику. Для представителя третьего дивизиона Италии это уже выглядит как заявка на совсем другой уровень внимания.

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фото Роналдиньо чемпионат Италии по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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