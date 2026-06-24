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Чемпионат мира
24 июня 2026, 00:58 | Обновлено 24 июня 2026, 00:59
183
0

ЧМ-2026. Объявлены составы на матч Панама – Хорватия: Модрич в основе?

Встреча второго тура группы L начнется 24 июня в 02:00 по Киеву

24 июня 2026, 00:58 | Обновлено 24 июня 2026, 00:59
183
0
ЧМ-2026. Объявлены составы на матч Панама – Хорватия: Модрич в основе?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Главные тренеры сборной Панамы Томас Кристиансен и сборной Хорватии Златко Далич определились со стартовыми составами на предстоящий матч второго тура на ЧМ-2026.

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Поединок группы L пройдет 24 июня на арене «BMO Field» в канадском городе Торонто. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по киевскому времени.

На матч с капитанской повязкой выйдет легенда сборной Хорватии – Лука Модрич. 40-летний полузащитник до сих пор демонстрирует высокий уровень футбола.

В первом туре обе команды потерпели поражение: Хорватия уступила Англии (2:4), Панама не устояла против Ганы (0:1).

Стартовые составы на матч Панама – Хорватия:

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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