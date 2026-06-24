ЧМ-2026. Объявлены составы на матч Панама – Хорватия: Модрич в основе?
Встреча второго тура группы L начнется 24 июня в 02:00 по Киеву
Главные тренеры сборной Панамы Томас Кристиансен и сборной Хорватии Златко Далич определились со стартовыми составами на предстоящий матч второго тура на ЧМ-2026.
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Поединок группы L пройдет 24 июня на арене «BMO Field» в канадском городе Торонто. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по киевскому времени.
На матч с капитанской повязкой выйдет легенда сборной Хорватии – Лука Модрич. 40-летний полузащитник до сих пор демонстрирует высокий уровень футбола.
В первом туре обе команды потерпели поражение: Хорватия уступила Англии (2:4), Панама не устояла против Ганы (0:1).
Стартовые составы на матч Панама – Хорватия:
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